Koronavírus-járvány

OVSZ: jelentősen nő a plazmagyűjtési pontok száma és kapacitása

A szervezet az operatív törzs támogatásával új készülékeket szerzett be a meggyógyult koronavírusos betegektől történő speciális plazmagyűjtéshez. 2021.01.12 14:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Jelentősen nő a koronavírus-fertőzöttek gyógyításához szükséges plazmagyűjtési pontok száma és kapacitása Magyarországon - közölte az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSZ) kedden az MTI-vel.



A közlemény szerint a szervezet az operatív törzs támogatásával új készülékeket szerzett be a meggyógyult koronavírusos betegektől történő speciális plazmagyűjtéshez.



Január második hetében az OVSZ Közép-magyarországi Regionális Vérellátó Központjában is megtörtént az első speciális plazmagyűjtés, a következő hetekben pedig minden, megyeszékhelyen lévő vérellátóban telepítik a berendezést. Az országos lefedettségnek köszönhetően a plazmaadás lehetősége egyszerűbb, könnyebben hozzáférhető lesz - írták.



Hangsúlyozták, hogy jelenleg nemcsak a véradások folyamatosságára van nagy szükség, hanem arra is, hogy minél többen jelentkezzenek plazmadonornak a speciális vérkészítményre szoruló betegek ellátásáért. Az OVSZ szervezésében eddig 500, az Orthoseráéban 250 speciális plazmaadás történt - tudatták.



A legközelebbi véradási helyszínekről és időpontokról, továbbá a plazmaadásra való alkalmasság elbírálását szolgáló mintaadás feltételeiről a www.ovsz.hu oldalon lehet tájékozódni.