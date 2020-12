Erőszak

Vajon tudod, hogy az életünket mentettétek meg? - üzent a család a rendőröknek

Mint ahogyan arról a ma.hu is beszámolt, lelőtte a járőrtársa életére törő férfit egy rendőrnő csütörtök reggel fél hét után pár perccel Újpesten, a késes támadó a helyszínen meghalt, a sérült rendőrt életveszélyes állapotban kórházba vitték.



A BRFK tájékoztatása szerint egy Kassai utcai társasház lépcsőházában hangoskodó férfii miatt mentek ki 24-én reggel a rendőrség munkatársai. A férfi egy hatalmas késsel rohangált a lépcsőház 6. emeletén, és artikulátlanul ordibált, azonnal megszúrta a kiérkező rendőrt, az arcán és a combján, illetve kétszer hasba. Társa tízszer lőtt: 5 golyó találta el a támadót, a többi az ajtóba ment.



Az egyik TÚLÉLŐ levelet küldött a Facebookon:

"Mindenki tudja mi történt csütörtökön, de kevesen tudják, hogy ez pont nálunk, pont velünk történt. Talán csak perceken múlott, hogy nem jutott be a lakásba hozzánk és egy fiatal srác, egy rendőr (most már tudjuk Peti) rávetette magát, az ajtónkból vitte el. Nem tudom leírni mit éreztünk,hogy szinte az életét áldozta értünk és a hölgy aki cselekedett! Azonnal! Gondolkodás nélkül! Neki is jobbulást kívánunk és kérdem Őt.......Vajon tudod, hogy vendégeink voltak, 4 fiatal gyerekkel voltunk. Vajon tudod,hogy az életünket mentettétek meg? Vajon tudod, hogy míg élünk, hálásak leszünk nektek kettőtöknek? Vajon megadja a sors, hogy egyszer meg tudjuk köszönni nektek?" - hálálkodott a család.