Szentendrén tesztel a szűrőbusz

Szentendrén teszteli a koronavírus-gyanús eseteket szerdán egy mobil mintavételező állomás. A 9 és 16 óra között zajló szűrések a város egyik jól megközelíthető nagy parkolójában történnek. 2020.12.16 13:50 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Vitályos Eszter, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkára a szűrőállomás mellett tartott sajtótájékoztatón felidézte, hogy a tavaszi első hullám idején a kormány felkészítette az egészségügyet, beszerezte a védekezéshez és gyógyításhoz szükséges eszközöket, és felkészült az őszi második hullámra.



Az államtitkár köszönetét fejezte ki Csató Gábornak, az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) főigazgatójának és Surján Orsolya helyettes országos tisztifőorvosnak, hogy megkeresésére a Pilis-Dunakanyar térségben is megjelenhettek a szűrőbuszok, valamint Fülöp Zsolt (Társaság az Élhető Szentendréért Egyesület) polgármesternek az együttműködésért, a szentendrei helyszín és a feltételek biztosításáért.



Az államtitkár kiemelte: fontos, hogy a koronavírus tüneteit észlelők minél hamarabb bizonyosságot szerezzenek. Beszélt arról is, hogy nagy az egyéni felelősség, és amennyiben tüneteket észlel valaki magán, ne menjen közösségbe.



Csató Gábor, az OMSZ főigazgatója elmondta, hogy eddig 70 ezer fertőzésgyanús vagy pozitív beteget szállítottak kórházba, láttak el, több mint félmillió mintavételt végeztek. A több mint 500 ezer mintavételhez naponta mintegy 400 egységet mozgatnak az országban, és több mint 70 statikus mintavételi pontra várják azokat az enyhe tüneteket mutató embereket, akik oda tudnak menni gépjárművel vagy egyéb közlekedési eszközzel a háziorvos rendelésére.



Surján Orsolya hangsúlyozta: a háziorvos felkeresése után, az ő beutalásával lehet a mintavételi pontokra érkezni. A helyettes országos tisztifőorvos kifejezete köszönetét a lakosságnak és különösen a szentendreieknek a fegyelmezettségért, amellyel a szűréseken részt vesznek. Elmondta: sok pozitív visszajelzés érkezik a munkatársakhoz, és azt tapasztalják, hogy a lakosság hálás a lehetőségért, hogy a kormány ilyen módon növelte a mintavételi lehetőségeket. Surján Orsolya arra kérte a lakosságot, hogy aki rosszul érzi magát, keresse fel a háziorvosát, illetve az ügyeletet, és kérje a mintavételt.



Fülöp Zsolt polgármester azt kérte, hogy a kormányzat, ahogy eddig, minden lehetőséget biztosítson a szűrésre, illetve bővítsék azon közszolgálatban dolgozók körét, akiket szűrni lehet. Példaként említette a házigondozásban, a hajléktalanellátásban dolgozókat.



Beszélt arról is, hogy az önkormányzat minden lehetőségét, anyagi és emberi erőforrását biztosítja a szűréshez, a védekezéshez.