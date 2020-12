Koronavírus

Maruzsa: a téli szünetben minden iskolát és óvodát ki kell takarítani

Az általános iskolák január 4-én nyitnak, a középiskolákban egy hét digitális munkarend után január 11-én folytatódik a jelenléti oktatás a téli szünet után.

A téli szünetben minden iskolát és óvodát ki kell takarítani, ahol szükséges, a munkába a honvédséget is bevonják - mondta a köznevelésért felelős államtitkár a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs szerdai online sajtótájékoztatóján.



Maruzsa Zoltán hozzátette: a köznevelési intézmények januárban is megkapják a fertőtlenítőszert, amelyből 300 ezer liter áll rendelkezésre.



Az általános iskolák január 4-én nyitnak, a középiskolákban egy hét digitális munkarend után január 11-én folytatódik a jelenléti oktatás a téli szünet után - jelentette be.



Maruzsa Zoltán jelezte, hogy a testhőmérséklet-mérések "maradnak", a pedagógusok, iskolai dolgozók január 2-3-án az Országos Mentőszolgálat tesztelési pontjain önkéntesen és térítésmentesen vehetnek rész koronavírus-tesztelésen.



