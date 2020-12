Jótékonyság

Németországban is gyűjtenek a Mikulásgyárnak

Németországban 21 helyszínen gyűjtenek a Mikulásgyár karitatív akció számára.



Az akciót többségében olyan vállalkozások támogatják, amelyeknek tulajdonosai magyarok. A Mikulásgyár nemzetközi akciójához csatlakoztak azok a magyar szervezetek is, amelyek az ott élő magyarságot fogják össze, ilyen például a Németországi Magyar Szervezetek Szövetsége, a Müncheni Családok Klubja és a Nürnbergi Magyar Kultúregyesület - közölte a Mikulásgyár kedden az MTI-vel.



Az akciót a külföldön élő magyarok online rádiójával (RadioHello.de) közösen szervezi a Mikulásgyár. A kampányhoz német nyelvű rádiós reklámot is készítettek, amelyet több más rádiónak is eljuttattak.



Itthon a Mikulásgyár december 20-ig várja az adományokat 24 helyszínen. A rászorulóknak most leginkább tartós élelmiszerre, tisztálkodási és fertőtlenítőszerekre van szükségük, használtcikk-felajánlásokat a járvány miatt idén biztonsági okokból nem fogadnak - idézi a közlemény a MikulásGyár tulajdonos-főszervezője, Zsolnai Endre szavait.