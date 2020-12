Koronavírus

ITM: a magyar fejlesztések is hozzájárulnak a járvány terjedésének megfékezéséhez

Két hazai cég egy ingyenesen használható, online platformon tette közzé a budapesti és Pest megyei plázák, hipermarketek és bevásárlóparkok látogatottsági adatait. 2020.12.12 00:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A koronavírus-járvány idején az emberélet megóvása az első, azonban a magyar családok megélhetésének biztosításához működésben kell tartani a gazdaságot is. Ilyen nehéz helyzetben különösen sokat segíthetnek a magyar innovációk - mondta György László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkár annak kapcsán, hogy két hazai cég egy ingyenesen használható, online platformon tette közzé a budapesti és Pest megyei plázák, hipermarketek és bevásárlóparkok látogatottsági adatait.



A minisztérium közleménye tovább idézte az államtitkárt, aki hozzátette, hogy a plázák zsúfoltságát mutató LocSight szolgáltatás rávilágít arra, hogy az adatalapú innovációnak nemcsak az ország versenyképességében, de az emberek mindennapi életének megóvásában is nagy jelentősége van. Az alkalmazás segítségével az állampolgárok fontos információkhoz juthatnak, amelyek az egészségük megóvását is szolgálja, így a járvány megfékezésében is fontos szerepet kap. Emellett a vállalkozások biztonságosabb működése hozzájárul a munkahelyek megőrzéséhez.



A jelen pillanatban Európában egyedülálló kereskedelmi térinformatikai szolgáltatás mobiltelefonról is használható, felülete egyszerű mindössze ki kell választani a kereskedelmi egységet. Az ekkor megjelenő, naponta frissülő táblázat színezése megmutatja, hogy a hét egyes napjain és óráiban mekkora az adott bevásárlóközpont forgalma. Az alkalmazással bárki megtervezheti vásárlása időpontját, elkerülve a legzsúfoltabb órákat. Ha csak egy adott időpont felel meg a vásárlásra, megkereshető az a bevásárlóközpont, amely a vásárlóhoz közel van és a legkevésbé zsúfolt az adott időszakban. A felület használatával így lerövidíthető az adott áruházban töltött idő és jelentősen csökkenthető a koronavírus-fertőzés kockázata is - ismertette az ITM közleménye.