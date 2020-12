Botrány

Lelki toprongyoknak, hülye libáknak nevezte az édesanyákat az Orosházi Kórház főorvosa

Kemény szavakkal jellemezte a kommentelőket - többségükben édesanyákat - az Orosházi Kórház szülészeti-nőgyógyászati osztályának főorvosa, miután kiderült, nem mindenkinek tetszett, hogy a kórház december 6-án Mikulás-jelmezbe öltöztetett újszülöttekről készült fotót osztott meg Facebook-oldalán.



"Huhn Lajos az Orosházi Kórház szülész-nőgyógyász főorvosa. Az alábbi sorokkal jellemezte azokat, akik szóvá merik tenni, hogy a szeparált mikulásbabák fotói ártalmas gyakorlatot jelenítenek meg, és ezáltal normalizálják is azt. Így bennünket is. Mélységesen felháborítónak és elfogadhatatlannak tartjuk ezen megnyilatkozásait" - írta az esettel kapcsolatban Facebook-oldalán a Békés Születéséért Támogatókör.



A bejegyzéshez mellékelt kép alapján a főorvos azt írta, hogy "úgysem értik ezek a maximálisan jogkövető lelki toprongyok..."



Valamint azt is, hogy "hihetetlen, mennyi besavanyodott, praeklimaxos anhedóniás, BPSZ-ben szenvedő hülye liba él ebben az országban..."



"Jézuska? Inkább az ördög vinné el az összes ilyen kockafejű jogkövető paragrafuser savanyúmacát..." - tette még hozzá.



A kommentek azóta törlésre kerültek a kórház Facebook-oldaláról.