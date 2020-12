Vádemelés

Megkéselte, majd feldarabolta párját egy magyar nő Bécsben

Vádat emelt a barátját tavaly februárban Bécsben több késszúrással megölő és feldaraboló magyar nő és a holttest elrejtésében segédkező anyja ellen a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészség - közölte a vádhatóság szerdán az MTI-vel.



A tájékoztatás szerint a nőt előre kitervelten elkövetett emberöléssel és kifosztással, anyját bűnpártolással vádolják. A 27 éves nő 2018 őszén Ausztriában ismerte meg későbbi áldozatát, egy másik földrészről származó férfit, aki szállást, anyagi biztonságot és kábítószert is biztosított számára. A nő a férfit többször otthagyta, ilyenkor visszament az ugyancsak Bécsben élő magyar barátjához. 2019 elején a nőt a sértett feleségül akarta venni, ebbe a nő is belegyezett. Később azonban meggondolta magát, és - tartva a sértett kiterjedt kapcsolatrendszerétől - azt tervezte, hogy megöli a férfit és utána úgy tesz, mintha az eltűnéséről nem rendelkezne információval.



Tavaly februárban egy diszkóban mindketten kábítószert fogyasztottak, majd a bécsi otthonukban a férfi közeledni próbált a nőhöz. A vádlott elutasította, mire a férfi dühös lett és megfenyegette. A nő ekkor felkapott egy kést és először megszúrta a sértett nyakát, majd dulakodás közben többször megszúrta a testét is. A férfi nem sokkal ezután meghalt. A nő magához vett a sértettől 580 eurót, majd másnap késsel és egy kalapáccsal feldarabolta a férfit és bőröndökben az anyja jászladányi otthonába vitte. A következő napon a vádlottak a sértett maradványait egy bérelt autóval Jászalsószentgyörgy külterületére vitték, egy beton átereszben elrejtették, majd sósavval leöntötték.



Az ügyészség indítványozta, hogy a bíróság az anyával szemben felfüggesztett szabadságvesztést, a lányával szemben határozott idejű fegyházbüntetést szabjon ki. Az ügyben a Szolnoki Törvényszék fog első fokon döntést hozni.