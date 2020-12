Kultúra

Fővárosi Ítélőtábla: jogszerű az SZFE-sztrájk

A Fővárosi Ítélőtábla legújabb végzése szerint is jogszerű a Színház- és Filmművészeti Egyetem dolgozóinak sztrájkja 2020.12.04 07:38 MTI

A Fővárosi Ítélőtábla legújabb végzése szerint is jogszerű a Színház- és Filmművészeti Egyetem dolgozóinak sztrájkja - közölte a sztrájkbizottság csütörtökön az MTI-vel.



Közleményükben kiemelik, hogy a Fővárosi Ítélőtábla legújabb végzése már harmadszor állapítja meg, hogy minden sztrájkkövetelésük és így a sztrájkjuk is jogszerű.



A magyar jog szerint akkor érvényes egy sztrájkkövetelés, ha az a dolgozók gazdasági és szociális körülményeinek fenntartását, javítását célozza. Mint fogalmaznak, "az SZFE sztrájkjának jogszerűsége mellett tehát azt is kimondta a bíróság, hogy az akadémiai függetlenségért, a művészi és tudományos munka szabadságáért folytatott küzdelem igenis jogszerű, hiszen ezek az értékek alapvetőn határozzák meg mindannyiunk munkakörülményeit".



Emlékeztetnek arra, hogy az eddigi hatvannégy sztrájknapból hatvanegy érdemi tárgyalások helyett jogi csatározással telt, az SZFE új vezetése újra és újra a bíróságon támadta meg a sztrájkot, vitatva annak jogszerűségét.



"Az ítélőtábla végzése ellen fellebbezésnek helye nincs. Jogszerű sztrájkunkat jogszerűen folytatjuk" - hangsúlyozzák a közleményben, amelyben felszólítják a munkáltatót és a fenntartót a sztrájktörvény betartására, a tárgyalások megkezdésére.