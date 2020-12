Botrány

Kanos magyarként emlegeti Szájert a brit bulvársajtó

Az egyik legfelkapottabb brit bulvárlap, a The Sun is beszámolt Szájer József "kalandjairól", aki a hétvégén mondott le 16 év után európai parlamenti képviselői mandátumáról.



A lap munkatársai a "the horny Hungarian" (kanos magyar) fordulattal utaltak az 59 éves magyar politikusra.



Mint arról korábban a ma.hu is beszámolt, belga lapértesülések alapján derült ki, hogy a Fidesz EP-képviselője, Szájer József azért mondott le váratlanul vasárnap, mert péntek este rendőrségi rajtaütés során elkapták, miközben az ereszcsatornán mászva menekült egy, a kijárási korlátozást megszegve rendezett 25 fős brüsszeli szexbuliról. Szájer táskájában exstasy-tablettákat is találtak, ő azt állítja, nem tudja, hogyan kerültek oda, de a bulin való részvételét elismerte. Az orgia rendezője szerint Szájert nem hívták meg az összejövetelre.



Török Gábor politikai elemző szerint a botrány hatalmas csapás a Fidesznek.



Az internetet közben elárasztották a mémek.