Bűnügy

A soroksári futónő férjének megdöbbentő állítása: a szeretője ölette meg a feleségem

Évek óta húzódik a soroksári futónő, Kardosné Gyurik Krisztina meggyilkolásának az ügye. A 36 éves nőt a gyanú szerint R. Szilveszter ölte meg, akit a gyilkosság után öt évvel később azonosított a rendőrség.



Az áldozat korábbi férje, Kardos Lajos most a Blikknek arról beszélt: elképzelhetőnek tartja, hogy felesége feltételezett gyilkosát, R. Szilvesztert az asszony szeretője bérelte fel.



"Lehet, hogy sokan megmosolyognak majd a feltételezésem miatt, de egyre inkább az az érzésem, hogy Kriszti gyilkosa nem saját elhatározásából cselekedett. Kijelentésemet tényekkel is alá tudom támasztani. Az a nyomozók számára sem kérdés, így sajnos, nekem is el kell fogadnom, hogy a feleségemnek szeretője volt. Az is biztos, hogy a halála előtti két napban randevúzott ezzel a valakivel, de érzésem szerint szakítani akart vele. Az tény, hogy nagyon furcsán kezdett el viselkedni, érződött rajta, fél valamitől vagy valakitől, és - tőle teljesen szokatlan módon - a futás előtt levett minden ékszert magáról, úgy indult az utolsó útjára. Azt is tudom, ez az ember a nyomozók érdeklődését is felkeltette, olyannyira, hogy poligráfos vizsgálatot is végeztettek rajta, amin elbukott!" - mondta Kardos Lajos.



A szeretőnek vélt férfi azóta elhunyt, így ezt a szálat többé senki nem vizsgálta, és a gyilkos személyében az özvegy sem kételkedik. A lap megkérdezte a gyanúsított R. Szilveszter ügyvédjét, dr. Lichy Józsefet is, aki azonban nem tartja elképzelhetőnek a felmerült teóriát.