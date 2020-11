Koronavírus

Vérellátó: a véradások a veszélyhelyzet alatt is folyamatosak

Vérre a koronavírus-járvány idején is szükség van, a véradások a jelenlegi veszélyhelyzet alatt is folyamatosak, a biztonsági előírások megtartásával - közölte az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSZ) és a Magyar Vöröskereszt az MTI-vel pénteken, a véradók napján.



A járványhelyzet miatt az ünnepnapon online formában teszik közzé a 69 idei díjazott névsorát és rövid méltatását - írták.



November 27. a Magyar Vöröskereszt kezdeményezésére 1988 óta a véradók napja Magyarországon. Sokszoros véradók, több éve a véradásszervezésben tevékenykedők, véradóbarát munkahelyek, valamint a véradómozgalom támogatói részesülnek ezen a napon az OVSZ elismerésében.



Idén húsz véradó a legrangosabb elismerésben, a Pro Vita-díjban részesül, és két őssejtdonor is megkapja ezt a kitüntetést.



A "Véradó Mozgalomért" Ezüst Emlékérem kitüntetést idén 19-en érdemelték ki az elmúlt évben végzett kiemelkedő önkéntes véradásszervezői munkáért, 19 munkahely képviselői pedig "Véradóbarát Munkahely" kitüntetésben részesülnek.



Oklevéllel ismernek el a véradásszervezés támogatásért három vérellátásban dolgozó egészségügyi szakembert, további nyolc támogatói oklevelet pedig azoknak a szervezeteknek és magánszemélyeknek osztanak ki, akik hozzájárultak a véradás ügyének népszerűsítéséhez.