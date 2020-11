Járvány

Figyelmeztet a Nébih: nem használható féreghajtó koronavírus ellen!

Állatorvosoktól származó információk szerint az utóbbi időben megnövekedett az érdeklődés az ivermektint tartalmazó állatgyógyászati készítmények iránt, mivel elterjedt a hatóanyagról, hogy hatékony lehet a koronavírus okozta betegség gyógykezelésében. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy az állatgyógyászati készítmények emberi alkalmazása semmilyen körülmények között nem engedélyezett, és veszélyes is lehet - közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih).



A SARS-CoV-2 terjedésével világszerte egyre nagyobb az érdeklődés a betegség megelőzésére és kezelésére esetlegesen alkalmas molekulák és módszerek iránt. A kutatók a korábban más célra engedélyezett vegyületek között is keresik a gyógyszerjelölteket. Így került a látókörükbe az állatgyógyászatban már évtizedek óta engedélyezett és széles körben használat ivermektin, amely ugyan alapvetően parazitaellenes hatóanyag, de egyes vírusokkal szembeni hatékonysága is ismert.



Az utóbbi időben a hazai állatorvosoknál is megnövekedett a kereslet az ivermektint tartalmazó állatgyógyászati készítmények iránt, amelynek hátterében humán igények valószínűsíthetők. A Nébih nyomatékosan felhívja a lakosság figyelmét, hogy az állatgyógyászati készítmények sehol nem engedélyezettek emberi alkalmazásra. Nem emberek számára lettek kifejlesztve, kipróbálásuk kizárólag állatokban történt meg, és semmiféle garancia nincs arra vonatkozóan, hogy kockázati profiljuk az emberekben és az állatokban is megegyezik.



Az állatgyógyászatban engedélyezett egyes külsőlegesen alkalmazandó gyógyszerformák szájon át történő bevétele a készítményekben jelen lévő segédanyagok miatt különösen veszélyes lehet, akár mérgezést is okozhat - fogalmaznak.