Koronavírus

Operatív törzs: ismét bevezették az idősek vásárlási sávját

A járvány lassítása és az idősek védelme érdekében keddtől ismét vásárlási idősávot vezettek be a 65 éven felüliek számára - közölte a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese a keddi online sajtótájékoztatón.



Kiss Róbert alezredes elmondta: hétköznaponként reggel 9 és 11, hétvégente reggel 8 és 10 óra között csak a 65 éven felüliek léphetnek be az élelmiszerüzletekbe, az illatszert, drogériai terméket, háztartási tisztítószert, vegyi árut és higiéniai papírterméket árusító üzletekbe, valamint a gyógyszert, gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletekbe, gyógyszertárakba. Hozzátette: az idősek a védett idősávon kívül is szabadon vásárolhatnak.



A védett idősávra vonatkozó szabályok betartásáról az üzletek üzemeltetőinek, alkalmazottainak kell gondoskodniuk, fel kell szólítaniuk az illetékteleneket a bolt elhagyására, ha pedig ez nem vezet eredményre, értesíteniük kell a rendőrséget - hívta fel a figyelmet Kiss Róbert.



