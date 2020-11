Koronavírus

ITM: rendben zajlik a digitális oktatás a szakképzésben

Zökkenőmentesen álltak át az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) fenntartásában működő szakképző intézmények a digitális oktatásra, a fenntartó informatikai fejlesztésekkel és eszközök biztosításával is támogatja a zavartalan működést - közölte az ITM kedden az MTI-vel.



A közlemény szerint 2020. november 11-től a szakképző intézmények is átálltak a digitális oktatásra. Az ITM fenntartásában működő intézményekben már teljes egészében távoktatásban zajlik a több mint 200 ezer tanuló közismereti és szakmai elméleti képzése. A gyakorlati képzés online formájában 86 ezer tanuló részesül, többek között az informatika és távközlés, vagy a gazdálkodás-menedzsment ágazatokban.



Ismertették: a jelenlétet igénylő szakmai gyakorlati oktatás tanműhelyben vagy duális képzés keretében, a partnercégeknél történik. Tanműhelyben szervezett foglalkozáson a szakmai oktatásban tanulók harmada, külső gyakorlati helyszínen pedig 17 százalékuk vesz részt. A szakmai gyakorlati órák tanműhelyben való megtartásában mintegy 3500 oktató működik közre. A személyes részvétellel járó gyakorlati képzés a járványügyi szabályok szigorú betartása mellett, jellemzően 4-10 fős csoportokban, tömbösítve valósul meg. Az intézmények közel 1800, gyakorlati oktatásban részt vevő diák számára biztosítanak kollégiumi elhelyezést.



Előfordul az is, hogy a járványhelyzet miatt a duális partner jelenleg egyáltalán nem, vagy csak korlátozottan tudja fogadni a tanulókat. Emiatt több mint 3600 diák számára kellett megszervezni online formában a szakmai gyakorlati képzést, elsősorban a turizmus-vendéglátás és a szociális ágazatban.



A szakképzési centrumok az oktatás zökkenőmentes folytatását informatikai eszközök kölcsönzésével is támogatják, az oktatók és diákok számára eddig több mint 8200 eszközt biztosított a fenntartó - tették hozzá.



"A minisztérium a tavaszi tapasztalatokat is felhasználva, az intézmények bevonásával alakította ki a tantermen kívüli oktatás feltételeit. A KRÉTA rendszer a legutóbbi fejlesztésnek köszönhetően már csoportos és privát beszélgetésekre, élő konzultációk, értekezletek megtartására is alkalmas" - emlékeztetett Pölöskei Gáborné szakképzésért felelős helyettes államtitkár a közlemény szerint, kiemelve, hogy az oktatók és tanulók egészségének védelme mellett a járvány okozta rendkívüli helyzetben is biztosítani kell a diákoknak a tanulási lehetőséget.