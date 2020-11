Tudomány

Újabb hárommilliárd forinttal támogatja a kormány a magyar kutatókat

A koronavírus-járvány is rámutatott, hogy a gazdaság szinte minden szegmensében nagy szükség van a tudományos kutatások eredményeinek minél hatékonyabb alkalmazására. 2020.11.24 22:30 MTI

Újabb 3 milliárd forint áll a kiemelkedő teljesítményt nyújtó magyar kutatók rendelkezésére. A jövő évi Élvonal kutatási kiválósági programra 2021. február 16-ig lehet pályázni - jelentette be Schanda Tamás.



Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) közleménye idézte a parlamenti államtitkárt, aki hozzátette: a koronavírus-járvány is rámutatott, hogy a gazdaság szinte minden szegmensében nagy szükség van a tudományos kutatások eredményeinek minél hatékonyabb alkalmazására, valamint az új, kreatív, innovatív megoldásokra, hiszen ezek stabilabbá és eredményesebbé tesznek bármilyen céget.



"Ezért is támogatjuk elkötelezetten a magyar kutatókat minden területen" - mondta.



Az ITM szakpolitikai támogatásával, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) kezelésében induló pályázaton ismét tematikus megkötés nélkül lehet indulni. Olyan kutatók nyújthatják be a pályázatukat, akik az Európai Kutatási Tanács (ERC) programjaiban megfelelő szakmai értékelést értek el, de nem jutottak forráshoz, illetve akiknek az elmúlt három évben zárt, vagy jövőre zárul nemzetközi kutatási projektjük az európai rendszeren belül - ismertette az ITM közleménye.



A program most meghirdetett, teljes 5 éves, 3 milliárdos keretéből jövőre 600 millió forint áll rendelkezésre, amely 10-12 nyertesnek biztosít majd projektenként akár 300 millió forint vissza nem térítendő támogatást.



Az Élvonal kutatási kiválósági program a legdinamikusabb alkotási szakaszban lévő, a nemzetközi tudományos világ élmezőnyébe tartozó, kutatásaikat Magyarországon megvalósítani kívánó kutatók számára nyújt jelentős, legfeljebb ötéves támogatást. A pályázati felhíváson kizárólag felfedező kutatási projektekkel lehet indulni, tematikus megkötés nélkül, amennyiben a pályázó eddigi tudományos életrajza és kutatási terve megfelel a felhívásban foglaltaknak. Azok a pályázók esélyesek a támogatás elnyerésére, akik az elmúlt tíz évben nemzetközileg is számon tartott, kimagasló tudományos eredményeket értek el és kutatási tervük alapján a következő tíz évben is reális esélyük van ilyen teljesítményre.



A tudományos teljesítmény mércéje, hogy a pályázó 2018 januárja és 2021 októbere között sikeresen lezárt vagy le fog zárni egy általa vezetett és az Európai Kutatási Tanács (ERC) által a meghatározott kategóriában támogatott kutatási projektet, illetve e kategóriák valamelyikében megfelelő szakmai értékelést ért el, de végül forráshiány miatt nem nyert támogatást - közölte az ITM.