Koronavírus-járvány

Cser-Palkovics Parraghnak: "Hagyja már békén... a településeket!"

Parragh szerint "Nem elég elengedni az iparűzési adót, minden más önkormányzati adót be kell fagyasztani". Ez jó a vállalkozásoknak. Minden adócsökkentés jó. De mi lehet mögötte a motiváció, amikor egy másik ötletével újra a szürkegazdaságba tereli a KATA emelésének ötletével vállalkozók százezreit Parragh?



Nemrég még adóemelést kért a KATA-s vállalkozókra, akik egy-egy helyről kapják a bevételüket nagyobb összegben. Egyértelműen látszik szerintünk, hogy politikai motivációk mondatják ezeket Parragh-gal. Egyszer adóemelést kér, egyszer pedig adócsökkentést. Érdekes módon pont úgy, ahogy a politikának jó, éppen jó. Szerintünk egyértelműen látszik, nem a vállalkozók érdekeit képviseli.



Mostani javaslata több szempontból is érdekes. Egyrészt ebben benne van Budapest megregulázásának a lehetősége is. Ugyanis a jelek szerint a kormány megpróbálhatja kiéheztetni Budapestet. A fideszes önkormányzatoknál központi támogatásokkal, esetleg uniós forrásokkal ezeket tudják ellensúlyozni.



Persze ezzel kiszolgáltatottá válnak a fideszes önkormányzatok is. Elég csak megnézni a negyedik kerületi önkormányzati választásokat. Az előző polgármester nagyon jól végezte a dolgát. De a lakosság összetétele miatt protest szavazatokat tudtak a Fidesz ellen szerezni az ellenzékiek. Valószínűleg már megbánták a lakosok ezt. Ezt az előző fideszes polgármester Facebook posztjai be is mutatják >>>



Így egyre több fideszes polgármesterben születhet meg az a gondolat, hogy inkább függetlenként fog indulni a következő választásokon. Nehogy a Fidesz elleni protest elvigye őket is a bukás irányába, tegyék bármilyen jól a dolgukat. Mert már a Fidesz egyenlő Orbán Viktorral. Minden vezetőt Orbán lecserélt, súlytalan, bólogató emberekkel vette körbe magát a vezető, a Fidesz vezetésében is és az Országgyűlésben is.



A vírushelyzet nem megfelelő kezelése egyértelműen látszik, és az is, hogy a profi kommunikációs szakemberek kivonultak már Orbán Viktor mögül. Elég csak arra az esetre gondolni, amikor egy fiatal orvos próbálta elmondani, hogy mi a gond, az orvoshiány, de Orbán Viktor a szavába vágott. Ez a mai napig látható a miniszterelnök Facebook-oldalán. Orbán támogatottsága tehát csökken, de ez lényegtelen, mert nincs kinevelve és felépítve utód, illetve a jelenlegi ellenzék inkább hülyék és alkalmatlanok gyülekezete.



Első nyilvános reakció pedig Dr. Cser-Palkovics Andrásé, aki a szerintünk egyértelmű politikai megmondó samesz gondolatai ellen felemeli a hangját. Tulajdonképpen ez már előrevetíti a vidéki bázisnál is felmerülhető problémákat. Budapestet már elveszítette a Fidesz,

Cser-Palkovics a következőképpen fogalmaz: „Ha röviden szeretnék válaszolni Elnök Úrnak: kérem, hagyja már békén a vállalkozások környezetét és a munkavállalóik életminőségét biztosító településeket! Ha kicsit hosszabban: értékelhető a szándék, hogy könnyítsenek a vállalkozások terhein, az pedig biztos, hogy a cégek terheit semmilyen iparűzési adóemeléssel nem szabad növelni a jelenlegi helyzetben. A Kamara és Parragh úr azonban porcelánbolti elefántként szeretné letarolni az önkormányzati szektort, az iparűzési adó felfüggesztésének javaslata teljesen ellehetetlenítené a településeket és óriási károkat okozna mindazoknak, akik számára az önkormányzatok munkája a létminőség fontos része, tehát gyakorlatilag az összes magyar polgárnak, de a fehérváriaknak biztosan. Mindezt miért? Egy szakmailag is rossz, bár látványos javaslatért.”