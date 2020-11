Kormány

Kormányszóvivő: szerdától utalja az emelt összegű nyugdíjakat az államkincstár

A nyugdíjasok most kapják meg a kiegészítést is, amelyről minden évben az inflációs adat alapján dönt a kormány. 2020.11.12 07:24 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Szerdától utalja az emelt összegű nyugdíjakat a Magyar Államkincstár - közölte Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő a Facebook-oldalán.



Hozzátette: a nyugdíjasok most kapják meg a kiegészítést is, amelyről minden évben az inflációs adat alapján dönt a kormány. A kompenzáció mértéke idén 1,2 százalék, ezt az érintettek az év elejéig visszamenőleg kapják kézhez egy összegben.



Szentkirályi Alexandra úgy fogalmazott: "nem engedjük, hogy romoljon a magyar emberek életszínvonala a koronavírus-járvány idején sem. A nyugdíjasok is számíthatnak a kormány segítségére. Az ő érdekükben döntöttünk a 13. havi nyugdíj visszaépítéséről is", amelynek első heti részletét a jövő év elején kapják meg az érintettek.



"Köszönjük a nyugdíjasoknak az elmúlt évtizedek munkáját" - fűzte hozzá.