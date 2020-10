Járvány

Túl van a koronavíruson a csepeli polgármester

"Hazaértem szerencsésen a kórházból. Az intenzív gyógyszeres kezelés nagyon sokat segített" - közölte Borbély Lénárd csepeli polgármester a Facebook-oldalán.



Több mint egy hete írta ki szintén a közösségi oldalára, hogy elkapta a koronavírust, pozitív lett a tesztje, és tünetei is vannak. Néhány nappal később már arról tájékoztatott, hogy kétoldali tüdőgyulladással került kórházba, és oxigénnel segítenek neki.



Legfrissebb posztjában most arról számolt be, hogy segítséggel, de legyőzte a vírust. A tüdőgyulladása visszahúzódott, és most már jól van, óvatosan újra teljes értékű munkába áll.



"Nagyon hálás vagyok, és köszönöm szépen az ápoló nővérek és az orvosok segítségét és kedves ellátását! Óriási munkát végeznek, nagyon nagy tisztelet jár nekik" - irta.