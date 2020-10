Koronavírus

Őszi nagytakarítás, fertőtlenítés a debreceni Szoboszlói úti iskolában

A járványügyi helyzetre tekintettel az őszi iskolai szünetben szokásos nagytakarítás mellett idén egészségügyi fertőtlenítést is végeznek a debreceni Szoboszlói úti általános iskolában - jelezte az intézmény vezetője csütörtökön sajtótájékoztatón a helyszínen.



Pakurár Miklósné elmondta: a járványhelyzet miatt már a szeptemberi iskolakezdésre részletes takarítási és fertőtlenítési tervet dolgoztak ki, amelyet tervszerűen hajtanak végre.



A hétfőn kezdődött őszi nagytakarítás mellett valamennyi tantermet, közösségi helyiséget, vizesblokkot, szertárt fertőtlenítik. A munka kilencven százalékát már elvégezték, és az iskolakezdésre a teljes iskola általános fertőtlenítésével végeznek - tette hozzá.



Pakurár Miklósné példaszerűnek nevezte a járványügyi együttműködést a szülők, a diákok és a dolgozók között. Megítélése szerint ennek is köszönhető, hogy eddig nem volt fertőzött az iskolában, és senkinek nem kellett karanténba menni a 434 tanulót oktató, 53 dolgozót foglalkoztató intézményben.



Az MTI érdeklődésére hozzátette: a szülők maszkot, sőt pótmaszkot is adnak a gyerekeknek, akik a közösségi helyiségekben, ahol nem tudják tartanai a megfelelő távolságot, fegyelmezetten viselik is.



Az osztálytermekben sem a gyerekek, sem a pedagógus nem viselnek maszkot, de aki úgy érzi biztonságban magát, felveheti. Az első osztályosoknál viszont, ha a tanár a katedráról a padsorok közé megy szemléltetni a tananyagot, minden esetben felveszi a szájmaszkot - ismertette a védekezés helyi rendjét Pakurár Miklósné.