Közlekedés

BKK: sikerrel zárult a Lánchíd felújításának első ajánlattételi szakasza

Árajánlatot nyújtott be mind a négy, ajánlattételre felkért gazdasági szereplő a Lánchíd felújítására kiírt közbeszerzési eljárás határidejére, október 28-ára - tájékoztatta a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) csütörtökön az MTI-t.



A következő lépés, hogy a BKK megvizsgálja az A-Híd Építő Zrt, a Közgép Építő- és Fémszerkezetgyártó Zrt., az SDD Konzorcium és a STRABAG Általános Építő Kft. árajánlatába foglalt szerződéstervezeteket, valamint az ajánlatuk műszaki tartalmát - írták.



Hozzátették: a jelentkezők árajánlatai - a közbeszerzési eljárás mostani szakaszában - még nem nyilvánosak, de jó tárgyalási alapot képezhetnek ahhoz, hogy a tender későbbi győztese és a BKK számára is előnyös megállapodás születhessen.



A BKK továbbra is azzal számol, hogy 2021 februárjában szerződést köthet a közbeszerzési pályázat győztesével - közölték.