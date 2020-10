Koronavírus

Elege lett a maszkviselésből, tűzriadót csinált egy diák Komlón

Egy 17 éves tanulónak elege lett a tanításból és a maszkviselésből Komlón, ezért úgy döntött megnyomja a tűzriasztót, és így vet véget a tanításnak.



"A riasztó megszólalását követően az iskolát kiürítették a rendszert megvizsgálták, majd megállapították hogy szándékosan riasztás történt: tűz nem keletkezett. A beszerzett adatok alapján a feltételezett elkövetőt, az egyik diákot kollégáink beazanosították, majd előállították a rendőrkapitányságra" - mondta Berlász Viktória, a Baranya megyei RFK szóvivője.



A tűzoltók szerint sok téves riasztásuk van, ezek nagy része azonban nem szándékos. Az ilyen esetek viszont, amikor készakarva vezeti félre őket, súlyos következményekkel járhatnak: miközben ugyanis tűzoltóautóik egy tréfa miatt távol vannak a laktanyától, egy esetleges valódi riasztásra csak késve reagálhatnak, ami ember életet is követelhet.



"Szabálysértésnek minősül ebben az esetben: ha ilyet tapasztalunk, akkor feljelentést teszünk az illetékes rendőrkapitányságon, másrészt költségek merülnek - felvonulási költségek. Abban az esetben, ha valakit felelősségre vonnak egy ilyen eset után, köteles megtéríteni a szándékosan megtévesztő jelzéssel járó vonulás költségeit" - nyilatkozta az ATV Híradójának Sárkány Sándor, a Baranya Megyei Katasztrófavédelem szóvivője.



Bár a mostani eset elkövetője még nem töltötte be 18. életévét, az ügyvéd szerint így is bíróság elé állítható, és a jogszabály alapján büntethető.



"Valószínű a fiatalember azt gondolta, hogy egyszerű diákcsíny amit elkövet, azonban jelen esetben azzal, hogy megnyomta ezt a gombot, azt a látszatot keltette hogy közveszéllyel járó esemény bekövetkezte fenyeget. Tehát bűntett miatt felelősségre vonható" - magyarázta a riportban Meggyes Attila ügyvéd.



Amennyiben először követett el ilyen diákcsínyt a tanuló, akkor feltételezhetően pénzbüntetésre ítéli a bíróság.



A címlapfotó illusztráció.