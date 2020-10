Önkormányzat

Mintegy száz új hulladékgyűjtő jármű kezdi meg munkáját Budapesten

Csaknem száz új, korszerű, környezetkímélő hulladékbegyűjtő jármű kezdi meg munkáját a fővárosban és agglomerációs településeken.



Karácsony Gergely főpolgármester szerdán Budapesten, sajtótájékoztatón elmondta: az új hulladékgyűjtő járművek megvásárlása nagyon fontos előrelépést jelent a zöld és élhető Budapest érdekében. A beszerzés a kormány, az Európai Unió és a fővárosi önkormányzat együttműködésének eredményeként jött létre.



A főpolgármester köszönetet mondott az előző városvezetésnek a projekt előkészítéséért, valamint a kormánynak és az uniónak a finanszírozásért.



Az új járművek nemcsak biztonságosabbak és környezetkímélőbbek, hanem olcsóbban is üzemeltethetők - mondta Karácsony Gergely, aki megjegyezte azt is, hogy Fővárosi Közterület-fenntartó (FKF) Zrt. nehéz helyzetben van a hulladékszállítással kapcsolatos elszámolási problémák miatt.



Közölte azt is, hogy szeretnének további járműcseréket végrehajtani az FKF-nél.



Karácsony Gergely megköszönte a hulladékszállításban dolgozók munkáját, amelyet a legnehezebb körülmények között, a koronavírus-járvány idején is végeznek.



Mártha Imre, az FKF felügyelőbizottságának elnöke elmondta, az új járművek drasztikusan kisebb költséggel üzemeltethetők, mint a több százezer kilométert futott régiek.



Első szállítmányként 98 hulladékbegyűjtő jármű érkezett, de folyamatban van egy opciós többletlehívás is 12-re, így összesen 110 járnűves lesz a flotta. Ez mintegy 10 milliárd forintba került - közölte, hozzátéve, hogy kétféle járművet vásároltak: vannak a kommunális hulladékot begyűjtő és a lomtalanításra használható járművek.



Németh László köztisztasági járműkezelő arról beszélt, hogy a munkájukat nagyban segítik a korszerű járművek, amelyekkel a korábbiaknál sokkal kisebb zajjal lehet dolgozni.



Karácsony Gergely az ellenzéki összefogást érintő kérdésekre válaszolva arról beszélt, hogy a Fidesz a választójogi törvénnyel kijelölte a politikai verseny nagyon fontos dimenzióját: vagy kétpártrendszer van, vagy nincs igazi politikai verseny. Nyilván kétpártrendszer nincs még Magyarországon, az ellenzéki pártok közös indulása "nem a mi szándékunk szerint való", hanem a választási rendszer kényszeríti ki - mondta.



A főpolgármester azt mondta, az ellenzéki egység "csak közös erkölcsi elfogadott normák" szerint működhet, éppen ezért az gondolja, a Jobbik politikusainak őszinte szándékot kell kifejezniük azzal kapcsolatosan, hogy az ellenzéki pártok képviselte politikai közösségbe nem férnek bele bizonyos megnyilvánulások.



Arra a kérdésre, hogy vállalja-e a miniszterelnök-jelöltséget 2022-ben, hiszen a szövetségesei ezt szeretnék, azt válaszolta: van, aki ezt szeretné, van, aki nagyon nem szeretné, ő az utóbbiak közé tartozik.

Karácsony Gergely véleményét kikérték azzal kapcsolatban is, hogy Donáth Anna momentumos európai parlamenti képviselő egyeztetéseket folytat Vera Jourová bizottsági alelnökkel. A főpolgármester azt mondta: semmilyen problémát nem lát abban, hogy európai parlamenti képviselők európai bürokratákkal beszélgetnek. Az európai intézmények azért is vannak, hogy védjék a magyar polgárok jogait. Úgy fogalmazott: "Az európai intézmények nem ellenünk vannak, hanem értünk."



Kérdésre válaszolva azt mondta, nem szeretné kommentálni Fürjes Balázs Budapest fejlesztéséért felelős államtitkár levélét, amelyben azt kérte, kövesse meg a budapestieket és minden jóérzésű magyart, akiket megbántott azzal, hogy támogatta Biró Lászlót, a Budapestet Judapestnek nevező "rasszista jelöltet" a borsodi időközi parlamenti választáson. Nem érti, hogy Fürjes Balázs, akinek a kormány és főváros közötti szakmai munka elősegítése a dolga, miért tartja szükségesnek, hogy ilyen politikai kérdésekben állást foglaljon - közölte Karácsony Gergely, hozzátéve: személyesen tud majd csütörtökön válaszolni az államtitkár felvetésére.