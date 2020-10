Megfigyelés

Őket figyeli meg Magyarországon a kínai állam - itt vannak a nevek

A Szabad Európa megkapta az adatbázis azon részét, ami a magyarokra vonatkozó adatokat tartalmazza. A listán 710 név szerepel, közülük 393 embert tudtak egyértelműen beazonosítani. A megfigyelésről részletesen itt írtunk. Azóta mint kiderült, 300 millió oldalnyi adatot gyűjtött össze Kína a megfigyeltekről.

Politikusok

Az adatbázisban jelenlegi és volt országgyűlési képviselők és az ő rokonaik vannak. Adatvédelmi okokból csak azoknak személyeknek a nevét írják le, akik ma is közszereplőnek számítanak.



A listán az összes miniszterelnök szerepelhet, ugyanis szinte mindegyikük legalább egy rokonának nevét megtalálták az adatbázisban. Szerepelnek a listán Medgyessy Péter és Bajnai Gordon rokonai, de Orbán Viktor egyik gyerekének neve is.



Fent van a listán Varga Judit igazságügyminiszter, Nagy István agrárminiszter, Soltész Miklós nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár, Havasi Bertalan (Miniszterelnöki Sajtóirodát vezető helyettes államtitkár) és Hollik István (a Fidesz kommunikációs igazgatója) is.



Megtalálták a listán Rogán Antal miniszter, Tuzson Bence államtitkár, Lázár János, Kósa Lajos, Trócsányi László, Tarlós István és Martonyi János egy-egy gyerekének a nevét is. Fent van a listán Kubatov Gábor a Fidesz pártigazgatója és egyik gyereke, ahogyan Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes lánya is.



Rajtuk kívül említésre méltó még Budai Gyula (jelenleg miniszteri biztos a Külügyminisztériumban), Benede Attila (helyettes államtitkár az EMMI-ben), Hörcsik Richárd (parlamenti képviselő) illetve Gondos Judit (a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára), Kiszely Katalin (volt helyettes államtitkár, jelenleg főtanácsadó a Külügyminisztériumban) Répássy Róbert korábbi államtitkár vagy Szentgyörgyvölgyi Gábor (Szentgyörgyvölgyi Péter V. kerületi polgármester testvére, maga is önkormányzati képviselő a Belvárosban).



Ami az ellenzéki politikusokat illeti, az adatbázis tartalmazza Gyöngyösi Márton jobbikos, Hiller István, Burány Sándor és Kunhalmi Ágnes szocialista képviselők nevét, de rajta vannak a listán olyan, részben már visszavonult politikusok is, mint Hagyó Miklós, Gál J. Zoltán, Ángyán József, Dávid Ibolya és Vona Gábor egyik közvetlen hozzátartozója.

Diplomaták

Több tucatnyi jelenlegi és volt diplomata neve, illetve valamilyen közvetlen hozzátartozója is fent van a kínai cég által összeállított adatbázisban.



Van köztük nemzetközi szervezethez nagykövetként delegált korábbi diplomata is. Közülük jelenleg is szolgál Szabó László Zsolt Új-Zélandon (az ő neve MTVA-vezérigazgatóként vált ismerté), Kumin Ferenc az USA-ban szolgál, Diczházi Gábor Litvániában, Mátis Viktor Törökországban, Konkoly Norbert pedig Oroszországban. Bencze József a Fülöp-szigeteken szolgál, de a korábbi rendőrkapitány volt már szkopjei nagykövet is. Szegner Balázs Düsseldorfban, Teleki Szilárd pedig Sao Paoloban főkonzul.



Olyan háttérdiplomata közvetlen hozzátartozójának a nevére is rábukkantak az adatbázisban, aki soha nem szerepel nyilvánosan. A volt diplomaták közül Horváth János korábbi kubai nagykövet nevét érdemes megismerni, ő tévés újságíróként vált ismertté.

Bírók, rendőrkapitányok

A lista 16 bíró, illetve alkotmánybíró nevét is tartalmazza. Köztük van négy kúriai tanácselnök (Zanathy János, Lominiczi Zoltán, Molnár Ambus, Márki Zoltán), öt kúriai bíró (Krecsik Eldoróda, Vaskúti András, Mudráné Láng Erzsébet, Sugár Tamás, Csőke Andrea) egy járásbírósági elnök (Szűrösné dr. Takács Andrea) és négy már nyugalmazott – korábban szintén magas beosztást betöltött – bíró.



Az Alkotmánybíróság tagjai közül szerepel az adatbázisban Dienes-Oehm Egon egyik közvetlen hozzátartozója, valamint Holló András volt AB-elnök is.



A bírák mellett a listán szerepel két rendőrfőkapitány (Farkas József és Czinege László dandártábornokok), valamint egy nyugalmazott vezérezredes szintén volt honvédségi családtagja.

Állami cégek és szervezetek

Szerepel a listán Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke, Pálinkás József, a Magyar Tudományos Akadémia korábbi elnöke, az első Orbán-kormány oktatási minisztere és Galambos István, az MTVA vezérigazgató-helyettese is.



Több adóhatósági munkatárs szereplésén túl a legbeszédesebb azonban az, hogy melyek azok az állami cégek, melyek vezetői a kínaiak érdeklődési körébe tartoznak.



Szerepel ugyanis az adatbázisban Fömötör Barna MNB-főigazgató, a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja; Pleschinger Gyula, a Monetáris Tanács tagja; valamint Balog Ádám a jegybank volt alelnöke.



Szeneczey Balázs valószínűleg még Tarlós István főpolgármester-helyetteseként került a listára, de már a Kiemelt Kormányzati Beruházások Központjának vezérigazgatója. A főváros iránti érdeklődésre utal, hogy két korábbi BKV-, illetve BKK-vezér nevét is megtalálták a listán.



Szerepel a listán a Közbeszerzési hatóság két volt elnöke (közülük az egyik Rigó Csaba, aki jelenleg a Gazdasági Versenyhivatal élén áll). Márton Péter ma a Magyar Államkincstárnál miniszteri biztos, de korábban a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) vezérigazgatója volt. Rajta kívül legalább öt, az MNV vezetésében korábban részt vevő ember nevét találták meg az adatbázisban egy másik volt államkincstári elnök mellett.



Hét olyan ember nevét is tartalmazza a lista, akik korábban a MÁV vezetésében vettek részt. Három korábbi Mol vezető, két MVM irányításában résztvevő személy mellett több olyan név is szerepel az adatbázisban, akik a Paksi Atomerőmű vezetőségében vettek részt. Ráadásul az a Szabó Iván ügyvéd is szerepel a listán, aki túl azon, hogy a Roszatomot képviseli Magyarországon, több, a Fidesznek fontos ügyben vállalt szerepet.



Külkereskedelmi szempontokból szintén érhető, hogy korábbi Exim Bank vezér és befektetési ügynökségi vezető is van a listán (HEPA, HIPA, HITA, mikor hogy nevezték). Borbély Attila jelenléte se meglepő, hiszen ő a Magyar-Kínai Gazdasági Kamara felügyelőbizottsági elnöke (e mellett számos más fontos tisztséget is ellát, illetve ellátott)



Bent van az adatbázisban Hegmanné Nemes Sára, a Magyar Posta elnöke, és mellette még legalább két másik elődje is. Érdemes még megemlíteni Szemerey Szabolcs nevét is, aki a KEDO Zrt. elnöke. Ezt a céget az MNB egyik alapítványa hozta létre, és a kecskeméti egyetem fejlesztéséért felelős. Szemerey amúgy a kecskeméti polgármester férje és Matolcsy György jegybankelnök másodunokatestvére.