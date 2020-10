Tisztítsuk meg az Országot! projekt

ITM: több mint 500 tonna illegális szemetet gyűjtöttek össze a Magyar Közút területéről

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. összesen 242 olyan illegális hulladéklerakó helyet számolt fel, amelyről a HulladékRadar nevű telefonos applikáción keresztül szerzett tudomást - jelentette be Boros Anita, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) építésgazdaságért, infrastrukturális környezetért és fenntarthatóságért felelős államtitkára. Hozzátette: a Tisztítsuk meg az Országot! projekt erejét a társadalom adja, mindez a lakosság tevékeny együttműködése, a fényképes bejelentések beküldése nélkül nem valósulhatott volna meg.



Az ITM keddi közleményében az államtitkár kiemelte, hogy a HulladékRadar applikációban október 1-től egyedi azonosítószámmal ellátott visszaigazoló e-mailt küldenek a bejelentőknek. Az alkalmazás a bejelentésekkor beküldött első fénykép GPS koordinátáját tárolja, majd a közhiteles adatbázissal történő összevetést követően kiértesítik az illegálisan elhagyott hulladékkal érintett terület kezeléséért felelős szervezetet. Az applikáció jelenleg is fejlesztés alatt áll, hogy a későbbiekben teljesen automatikusan történjen majd a bejelentések feldolgozása.



A Magyar Közút Nonprofit Zrt. az egyik résztvevője a kormány által indított Tisztítsuk meg az Országot! programnak. Ennek keretében két pilot helyszínen működött közre, hogy az ott szerzett információkkal segítse az Innovációs és Technológiai Minisztérium munkáját. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. 2020. október 1-7. között a hozzá tartozó területeken elvégezte az applikáción keresztül bejelentett illegális hulladék összegyűjtését és elszállítását.



A 242 helyszínen összesen 530 tonna hulladékot gyűjtöttek össze a Magyar Közút dolgozói. Az applikáción keresztül a legtöbb bejelentés (összesen 31) Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területéről érkezett. A mennyiségi adatokat figyelembe véve a legtöbb - zömében építési-bontási - hulladékot Komárom-Esztergom megye területéről szállították el. A bejelentések 2 százaléka gyorsforgalmi, 24 százaléka főúthálózatot, 74 százaléka pedig mellékutakat érintett.



A legtöbb esetben 1-2 köbméteres szeméthalmot, vagy szétszórt kommunális hulladékot jelentettek be. A hulladék összetételét tekintve elmondható, hogy több mint fele építési-bontási törmelék volt. A hulladék ötödét lakossági eredetű lom tette ki. 10-10 százalék körül alakult a kommunális- és gumi hulladék aránya, 5 százalék alatt maradt a kihelyezett zöld és egyéb vegyes (elektronikai, veszélyes stb.) hulladék. A szennyezett területeken helyszínenként átlagosan 3,5 tonna hulladék volt.



Boros Anita hangsúlyozta, hogy nagy gondot kell fordítani a felszámolt illegális szemétlerakókra is. A mérnökségek útellenőri szolgálata rendszeresen ellenőrizni fogja a megtisztított területeket, és a Magyar Közút tiltótáblák kihelyezésével kívánja felhívni a szemetelők figyelmét a jogszerű magatartásra.