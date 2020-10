Állati

Négy afrikai oroszlán született a Nyíregyházi Állatparkban

Fotók: Nyíregyházi Állatpark Facebook

Két hím és két nőstény afrikai oroszlán (Panthera leo) született a Nyíregyházi Állatparkban, a négyes ikreket pénteken mutatták be a sóstógyógyfürdői látványosságban.



A jelenleg hathetes kölykök vakon, foltos bundával és egyenként körülbelül másfél kilogrammos testsúllyal látták meg a napvilágot, az eddig szépen gyarapodó kicsiket pénteken vizsgálták meg a park állatorvosai. A kölykök oltást kaptak és megmérték súlyukat is: a két hím egyaránt 7,3, a nőstények egyike 5,8, a másik 6,1 kilogrammos.



A tápláló anyatejnek köszönhetően szépen gyarapodnak, három-négy hónaposan elkezdik majd kóstolgatni a húst is, ám féléves korukig még az anyatej lesz a fő táplálékuk - mondta el Révészné Petró Zsuzsa oktatási osztályvezető az MTI-nek. A fajra jellemző ivari dimorfizmus miatt az egyelőre egyformán kinéző kölykök közül a hímek pár hónap múlva lesznek megkülönböztethetők lánytestvéreiktől.

Mivel az oroszlán az egyetlen társas életmódú macskaféle, a nemrég született utódok együtt élnek az anyjukkal, az apjukkal és nagynénjükkel a kifutóban. A hétéves, ivarérett nőstény állatok már itt születtek és unokái a park leghíresebb oroszlánjának, Eleknek, aki alapító tagja volt a SóstóZoo-nak. A kölykök apja, egy tízéves hím Hollandiából érkezett Nyíregyházára 2016-ban.



A most született kicsikkel már tizennégy oroszlán él Nyíregyházán, melyekből hat a ritka fehér színváltozathoz tartozik - jegyezte meg a szakember.



Az afrikai oroszlánok fennmaradása a legtöbb helyen biztosítottnak látszik, bár hosszabb távon - élőhelyeik elvesztése miatt - egyedszámuk valószínűleg csak a természetvédelmi területeken tartható fenn.