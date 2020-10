Koronavírus

Kormányszóvivő: az egészségügyi ellátórendszer bírja a terhelést

Az összes orvos eddig kevesebb mint 1 százalékának az átvezénylésére került sor, de erre járvány idején szükség van. 2020.10.09 07:11 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az egészségügyi ellátórendszer bírja a terhelést, tavasszal és nyáron az ország felkészült a koronavírus-járvány kezelésére - mondta Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő az M1 aktuális csatorna csütörtök esti műsorában.



Az összes orvos eddig kevesebb mint 1 százalékának az átvezénylésére került sor, de erre járvány idején szükség van - mondta a kormányszóvivő.



Hozzátette: a legrosszabb forgatókönyvek szerint az országban 200 ezer fertőzött lehet, akiknek az ellátásához 36 ezer kórházi ágyra és több ezer lélegeztetőgépre lesz szükség. A magyar egészségügy ennek kétszeresét is képes teljesíteni - hangsúlyozta.



Szentkirályi Alexandra szólt arról is, hogy az orvosok bére eddig soha nem látott mértékben emelkedik, de ezt meg is érdemlik, hiszen most a legnehezebb a munkájuk, a legnagyobb a felelősségük.



Kitért arra, hogy a törvényhez kapcsolódó 18 rendelet megalkotásakor is együttműködik a kormány az orvosi kamarával. A szabályozás célja, hogy az ellátórendszer felkészült legyen a terhelésre és az új feltételek az orvosok számára is húzóerőt jelentsenek. Az ápolók bére 2016 óta emelkedik és 2022-re 2,5-szer nagyobb lesz - mondta a kormányszóvivő.



A gazdaságvédelmi intézkedésekről szólva kiemelte a munkahelyvédelmet, a hitelmoratóriumot és az otthonteremtési támogatásokat.



Szentkirályi Alexandra hangsúlyozta, hogy a nemzeti konzultáció komoly szerepet tölt be a kormány munkájában, a legutóbbi is nagyon sikeres volt. A kormány mindig olyan lépéseket tesz, amelyek találkoznak az emberek véleményével, ilyen például a maszkviseléssel kapcsolatos szabályozás - tette hozzá.