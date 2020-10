Egészségügy

Börtön járhat a hálapénzért

Már januártól vesztegetésnek minősülhet a hálapénz. Aki adja, az egy év, aki átveszi, akár öt év börtönt is kaphat. Ez is kiderült az orvosok bérrendezéséről szóló törvényjavaslatból, amelyet hétfőn nyújtott be a kormány a parlamentnek. Az új jogszabály megtiltaná azt, hogy az orvosok állami kórházban fogadjanak olyan betegeket, akiket korábban a magánpraxisukban kezeltek, és külön engedélyhez kötné, hogy az állami ellátásban dolgozók magánpraxisban vagy másodállásban is dolgozzanak.