Egészségügy

Emmi: a szakdolgozók béremelésével kezdte az egészségügyi bérek rendezését a kormány

Idén novemberben további 20 százalékkal emelkedik az ápolók és az egészségügyi szakdolgozók fizetése, 2022 januárjától pedig újabb, 30 százalékos béremelésben részesülnek. 2020.10.05 18:41 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A kormány a szakdolgozók béremelésével kezdte az egészségügyi bérek rendezését - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma hétfőn az MTI-vel.



A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara állásfoglalására reagálva azt írták: a kormány az elmúlt hat évben olyan jelentős lépéseket tett az egészségügyi szakdolgozók anyagi megbecsüléséért, amire azt megelőzően még nem volt példa.



A 2018-ban indított béremelési programnak köszönhetően négy lépcsőben, összességében 72 százalékkal emelkedik 2022-ig az egészségügyi szakdolgozók fizetése. A kormány 2019-ben 8 százalékos előrehozott szakdolgozói béremelést hajtott végre, amelybe már a védőnők is bekerültek - tették hozzá.



A közleményben emlékeztettek arra, hogy az idén januári, további 14 százalékos fizetésemelésben már megközelítőleg 81 ezer szakdolgozó és körülbelül négyezer védőnő részesült.



Idén novemberben további 20 százalékkal emelkedik az ápolók és az egészségügyi szakdolgozók fizetése, 2022 januárjától pedig újabb, 30 százalékos béremelésben részesülnek, így 2022-re egy ápoló átlagosan a két és félszeresét fogja keresni annak, mint amennyit 2016 előtt keresett - jegyezték meg.



Az Emmi a kormány kiemelt céljának nevezte, hogy minden egészségügyi dolgozónak kiszámíthatóbb megélhetési és előmeneteli lehetőséget biztosítson, ezzel is megköszönve helytállásukat, azt, amit a koronavírus terjedésének megakadályozásáért és a magyar emberek egészségének védelméért tesznek.



A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK) hétfőn a kamara honlapján közzétett közleményben azt írta, az orvosi bérek emeléséhez illeszkedő és nagyságrendű bérrendezést tart szükségesnek a szakdolgozóknál is. Úgy fogalmaztak, a koronavírus-fertőzöttek számának jelentős emelkedése miatt egyre nagyobb fizikai és pszichés terhelés nehezedik kollégáikra, ami már veszélyezteti a beteg- és a dolgozói biztonságot. A bizonytalan jövőkép rendkívüli feszültségeket okoz a szakdolgozók körében - közölték.