Önkormányzat

Karácsony: Demszky és Tarlós sokat tett Budapestért

Sokat tett és dolgozott Budapestért Demszky Gábor és Tarlós István, a két korábbi városvezető - mondta Karácsony Gergely főpolgármester csütörtökön a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében, azzal kapcsolatban, hogy a Fővárosi Közgyűlés szerdán döntött a két politikus díszpolgári címéről.



A két kitüntetett elismerése szimbolikus értelemben is fontos volt, éppen a magyar önkormányzatiság 30. évfordulóján döntött a közgyűlés két korábbi főpolgármester kitüntetéséről - írta Karácsony Gergely.



Emlékeztetett arra, hogy amikor tavaly októberben frissen megválasztott főpolgármesterként először járt a Városházán, ígéretet tett arra: két elődjét, Demszky Gábort és Tarlós Istvánt Budapest díszpolgárának fogja javasolni.



A főpolgármester örömének adott hangot, hogy szerdán a Fővárosi Közgyűlés támogatta a benyújtott javaslatát, mert - mint írta - olyan országban hisz, ahol a politikai vitapartnerek lehetnek ellenfelek, de soha nem lehetnek ellenségek.



"Egy olyan országban, ahol gondolhatunk mást és máshogyan a világról és a nemzetről, de soha senki nem vitathatja el a másik jogát a hazaszeretethez" - tette hozzá.



Karácsony Gergely azt írta, meggyőződése, hogy "ennek az országnak talán a legnagyobb problémája a tudatosan szított megosztottság, amely ma már szinte hadiállapottá vált, és amelynek mindannyian áldozatai vagyunk".



Ez az ország hosszú évek óta szenved ettől a gerjesztett, pusztító feszültségtől. Túl sok értékes gondolat, túl sok figyelemreméltó kezdeményes, túl sok hasznos felvetés veszett már oda emiatt. Csak azért, mert olyantól származott, akinek - a barátok és ellenségek világában - eleve nem lehet igaza. Ettől mindannyian, akik ebben a városban, ebben az országban élünk, csak szegényebbek lettünk. Mert ami rövid távon politikai hasznot hozhat egyik vagy másik félnek, az hosszabb távon mindenkinek árt; egy elhúzódó, lélekölő háborúban nincsenek valódi győztesek - írta a főpolgármester.



Kiemelte: "Nem akarom hogy így gondolkodjunk egymásról. Nem akarom, hogy így éljünk. Hogy képtelenek legyünk fontos, nehéz ügyekről méltányosan és tárgyszerűen vitatkozni".



Karácsony Gergely hangsúlyozta, a Fővárosi Közgyűlés jelenlegi és volt tagjait sok minden elválaszthatja, de egyvalami biztosan összeköti: a város szeretete.



"Nekem ezer dologban volt vitám Tarlós Istvánnal. Azért indultam el a választáson a kihívójaként, hogy ezt a vitát megvívjuk. Erős felhatalmazást kaptam a választóktól arra, hogy az övétől merőben eltérő politikát csináljak Budapesten. De ettől még én soha, egyetlen pillanatra sem vitatom el Tarlós Istvántól, hogy teljes szívéből szereti ezt a várost, hogy rengeteget tett Budapestért. Sok-sok nagyszerű dolgot is megvalósított" - írta a főpolgármester.



Karácsony Gergely rámutatott arra is, biztos benne, hogy Demszky Gáborral is jó sok vitája lenne több kérdésben.

"De, hogy Budapest ügyét mindig a szívén viselte, és keményen dolgozott ezért a városért, azt sosem kérdőjelezném meg. Irányítása alatt egy szocialista nagyvárosból valódi világváros lett" - tette hozzá.



A magyar önkormányzatiság születésének 30. évfordulója méltó nap volt arra, hogy Budapest korábbi főpolgármestereinek díszpolgári címmel fejezzük ki tiszteletünket és nagyrabecsülésünket - írta a főpolgármester, hozzátéve: nem csak az egyiknek, nem csak a másiknak.



Nem csak miattuk, magunk miatt is. Hiszen, ha velük képesek vagyunk méltányosak lenni, talán egymással is sikerülni fog. És akkor talán a közéletben és a közbeszédben sem csak a bántó vádaskodás, csak a lenéző minősítgetés lesz a norma - közölte.



A Fővárosi Közgyűlés szerdán zárt ülésen döntött a díszpolgári címekről és fővárosi kitüntetésekről.