Koronavírus

Operatív törzs: szerdán tárgyal a kormány a schengeni belső határellenőrzés meghosszabbításáról

Szerdán tárgyal a kormány a Magyarország teljes schengeni belső határszakaszára elrendelt határellenőrzés meghosszabbításáról - közölte a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese a keddi online sajtótájékoztatón.



Kiss Róbert alezredes emlékeztetett: a kormány szeptember elsején Magyarország teljes schengeni belső határszakaszán ideiglenesen visszaállította a határforgalom-ellenőrzést és a határőrizetet. Ezen a szakaszon 127 határátkelőhely vagy határátlépési pont van, amelyekből tízen van a személy- és a teherforgalomban is határellenőrzés. Ebből öt van nyitva a nemzetközi tranzitforgalom előtt is.



Kizárólag személyforgalmi belépésre 31 átkelőhely áll rendelkezésre, emellett 86 kisebb mezőgazdasági földút, erdei dűlőút vagy turistaút fizikai zárásának határőrizeti ellenőrzését is végzi a rendőrség - tette hozzá.



