Koronavírus

Ismét szájmaszkot oszt a városlakóknak Nagykanizsa önkormányzata

A város által még tavasszal vásárolt 40 ezer mosható egészségügyi szájmaszk szétosztásáról döntött hétfőn Nagykanizsa közgyűlése. 2020.09.28 20:32 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A soron kívüli ülésen Balogh László polgármester (Fidesz-KDNP) felidézte, hogy a város által 10 millió forintért vásárolt szájmaszkokat a koronavírus-járvány második hullámára tekintettel minél hamarabb érdemes lenne szétosztani.



Javaslata szerint - ahogy ezt tavasszal az egyszer használatos maszkokkal is megtette a város - háztartásonként két-két darabot juttatnának el a városlakóknak.



Hosszas vitában a közgyűlésben baloldali többséget adó Éljen VárosuNk! Egyesület képviselői azt javasolták: osztópontokon keresztül, a veszélyeztetett 60 év felettieknek, továbbá a fertőzésre leginkább hajlamos krónikus betegségekben szenvedők számára juttassák el a szájmaszkokat. Ez utóbbit szavazta meg a többség, a részleteket azonban még ki kell dolgozni.



A soron kívüli ülésen tárgyalt napirendi pontok között szerepelt az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának (szmsz) augusztusi módosításával kapcsolatos előterjesztés is. A közgyűlés akkor arról döntött, hogy az ünnepségeken, sajtóeseményeken ne a fideszes alpolgármester, hanem a többségi oldal képviselői közül kikerülő bizottsági elnökök vagy tanácsnokok valamelyike képviselhesse a várost, ha a polgármester nem tud jelen lenni.



Az szmsz-módosítás miatt a Zala Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívást intézett a dél-zalai város testületéhez, hivatkozva arra, hogy az önkormányzati törvény szerint a polgármestert az alpolgármester helyettesíti, ezért az ezzel ellentétes szabályozást hatályon kívül kell helyezni. A többséget adó baloldali koalíció a szavazáskor azonban elutasította, hogy megváltoztassa az szmsz-t.



A hosszúra nyúlt vitában a többségi oldal azzal érvelt: a kormányhivatal félreértelmezte az szmsz-módosítást, mert az csupán protokollsorrendet határozott meg, nem a helyettesítés rendjét. Többször elhangzott részükről az is: törvénytelennek tartják, hogy a fideszes polgármester a tavaszi járványügyi veszélyhelyzet alatt saját frakciójából nevezett ki olyan alpolgármestert, akit a közgyűlési többség nem fogad el.