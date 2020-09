Erőszak

"Te is meg leszel semmisítve!" - halálos fenyegetéseket kapott a Mi Hazánk elnökhelyettese

"Te is meg leszel semmisítve...", "Inkább téged kellene ledarálni...", "(...) óvatosan lépj utcára..." - ilyen és ezekhez hasonló, gyalázkodó tartalmú és halálos fenyegetéseket is kapott Dúró Dóra, a Mi Hazánk elnökhelyettese.



A párt szerint a négygyermekes édesanyát közösségi oldalain az "állandóan a toleranciáról harsogó aberráltak" fenyegették meg, mert pénteken megsemmisítette "a homoszexuális propagandagépezet legújabb kiadványát", az óvodáskorú gyermekeknek szóló LMBTQSTB-mesekönyvet.



Dúró Dóra sajtótájékoztatóján és a közösségi oldalain tett bejegyzéseiben is hangsúlyozta, hogy a Mi Hazánk nem fogja eltűrni, hogy a gyerekeket kitegyék a homoszexuális propagandának már azzal is, hogy már a mesekönyvekbe is becsempészik az abnormális életformát. "A Mi Hazánk politikusai nem hagyják megfélemlíteni magukat, továbbra is

harcolni fogunk a társadalomra, elsősorban gyermekeinkre veszélyes aberrált buzipropaganda ellen" - írták.