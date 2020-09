Koronavírus

Többeket úgy helyeztek karanténba, hogy a velük egy címen élők szabadon mozoghatnak

Az érintetteket az ÁNTSZ munkatársa tájékoztatta arról, hogy a fertőzöttön kívül senkinek sem kell otthon maradnia. 2020.09.23 19:15 ma.hu

Többen is úgy vannak hatósági házi karanténban Pécsett, hogy a családtagjaikat nem kötelezték otthonmaradásra - tudta meg az ATV Híradó. Az érintetteket az ÁNTSZ munkatársa tájékoztatta arról, hogy a fertőzöttön kívül senkinek sem kell otthon maradnia. A városban egyébként már minden iskolában van koronavírus-fertőzött.



"Nem tudjuk már, hogy hányan covidosok, illetve hányan nem, most például a legutolsó eset - velem is ilyen történt - bejelenti az egyik tanítványom azt, hogy az egyik családtagjuk otthon van karanténban, csak az a probléma, hogy a karanténost sem tesztelték, nem lehet tudni, hogy fertőzött-e és az egész családnak megmondták, hogy mehetnek dolgozni, iskolába" - mondta Nagy Erzsébet, a PDSZ ügyvivője.



A probléma nem egyedi. Egy pécsi egészségügyi dolgozó is megfertőződött, és bár ő karanténban marad, a vele egy háztartásban élők folytathatják mindennapi életüket.



"Jeleztük az iskolák, óvodák felé, háziorvosok felé, majd két nap után felhívott bennünket az ÁNTSZ, és a hölgy kérdezte a dolgokat, hogy ki, hogyan, merre lakik és mi mondtuk, hogy egy címen lakunk a fertőzöttel. Akkor mondta, hogy rendben, a fertőzött marad otthon házi karanténban, mi meg mehetünk ugyanúgy tovább dolgozni, iskolába, óvodába" - mondta a dolgozó, aki nevét nem vállalta.