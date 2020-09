Koronavírus

Felelős magatartásra figyelmeztet az Emmi a betegbiztonság világnapja alkalmából

A felelős magatartásra hívja fel a figyelmet a koronavírus terjedésének megakadályozásáért az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) a betegbiztonság világnapja alkalmából.



A minisztérium csütörtöki, MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a kormány a járvány kezdete óta biztosítja a védekezéshez szükséges forrásokat, és irányítja az ahhoz szükséges intézkedéseket. Az Emmi is kezdetektől arra törekedett, hogy a magyar lakosságot minél nagyobb biztonságban és jobb egészségi állapotban tudja, így lett a járvány első hullámában Magyarország egész Európában az egyik legbiztonságosabb ország - írták.



Hozzátették: az európai országok több mint felében nem működik Magyarországhoz hasonló járványügyi megfigyelő rendszer, és csak néhány országban kell kötelezően jelenteni az ilyen jellegű fertőzéseket.



A járvány miatt az egészségügyi ellátás a legnagyobb betegbiztonsági válságát éli világszerte, a betegbiztonság növelésének fontos része az egészségügy felkészítése, valamint az állampolgárok tudatos, felelős magatartása, az óvintézkedések betartása - emelték ki.



Az Emmi továbbra is arra kéri a lakosságot, hogy szigorúan tartsa be az óvintézkedéseket, az emberek használjanak maszkot az üzletekben, a tömegközlekedési eszközökön, a mozikban, színházakban, egészségügyi és szociális intézményekben, valamint ügyfélfogadási irodákban.



A közösségi terjedés megfékezéséért továbbra is kerülni kell azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak, lehetőleg tartani kell a szociális távolságot, gyakran és alaposan kell kezet mosni. A külföldi tartózkodás vagy egyéb ok miatt elrendelt hatósági házi karantént szigorúan be kell tartani. Akinek tünetei vannak, ne menjen közösségbe, maradjon otthon, és telefonon értesítse háziorvosát! "Vigyázzunk közösen az idősekre és a krónikus betegekre." Az egészségügyben pedig kiemelten fontos az egyéni védőfelszerelések megfelelő használata, és az infekciókontroll szabályainak szigorú betartása - olvasható a közleményben.