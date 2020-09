Több mint egymillós villanyszámlát kapott egy dunakeszi nő

Durva

Több mint egymillió forintos villanyszámlát kapott egy Dunakeszin élő nő - írja a Blikk. A hölgy egy 50 négyzetméteres lakásban él, így igencsak meglepődött, amikor meglátta a csekket, amit kapott.



A Szilvia keresztnevű nő kálváriája a lap szerint akkor kezdődött, amikor nem fizetett be egy korábbi számlát, mert akkor kikapcsolták nála az áramszolgáltatást. Azt végül megoldotta, befizette a számlát, plusz 17 ezer forintot mellé és visszakapcsolták az áramot.



Utána kapta a durva összegű számlát a nő, aki úgy véli, a visszakötéskor történhetett valami malőr: míg reggel 16 ezer kilowattórát mutatott a számláló, estére már 26 ezerre ugrott. Pár nappal később - épp az éves számlaleolvasáskor - viszont már 37 ezer volt.



Szilvia értesítette a szolgáltatót, akik megvizsgálták az órát, de úgy találták, hogy annak semmi baja, jól működik.



Azóta kapott már egy új, digitális órát. A cikk szerint több panaszlevelet is írt, végül azt a választ kapta, hogy 20 ezer kilowattórát elengednek, a többit azonban - pontosan félmillió forintot - be kell fizetnie, igaz kapott rá részletfizetési kedvezményt.



A nő úgy gondolja, ő nem hibázott és szeretné, ha az Elmű ezt elismerné, a békéltető testülethez fordult segítségért. A cikk szerint Szilvia korábban átlagban 7 ezer forintot fizetett egy hónapban, most 55 ezres csekkeket kap: ennyi lett az átalány.