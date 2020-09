Diplomácia

Szijjártó: Magyarország továbbra is támogatja a közel-keleti békéért tett erőfeszítéseket

Magyarország továbbra is támogatja a közel-keleti békéért tett erőfeszítéseket és továbbra is kiáll a nemzetközi szervezetekben a térség országainak korrekt megítélése mellett - írta a külgazdasági és külügyminiszter szombaton közösségi oldalán arról, hogy Izrael normalizálja a diplomáciai kapcsolatait Bahreinnel.



Szijjártó Péter jó hírnek nevezte, hogy a Közel-Keleten az Egyesült Arab Emirátusok után ezúttal Bahreinnel normalizálja diplomáciai kapcsolatait Izrael. Bejegyzésében azt írta: amióta a Fehér Ház elkészítette a térség stabilizálására vonatkozó menetrendet, ez már a második fejlemény, ami azt igazolja, hogy az eddigi béketervek közül ez a legjobb és ez kecsegtet a legtöbb eséllyel arra, hogy végre béke legyen a Közel-Keleten.



Úgy fogalmazott: jár a nagyrabecsülés az Amerikai Egyesült Államok elnökének, Izrael miniszterelnökének, valamint az emirátusoki és a bahreini külügyminisztereknek, akik személyesen is sokat tettek a megállapodások létrejöttéért.



Közölte: a diplomáciai kapcsolatok normalizálásáról szóló történelmi megállapodást kedden írják alá Washingtonban, a Fehér Ház kertjében. Megtisztelőnek nevezte, hogy a rendezvényen Magyarország külügyminiszteri szintű képviseletére számítanak.