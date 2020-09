Honvédelem

Palkovics: Zalaegerszegen gyártják majd a világ legmodernebb tankjait

Mintegy 60 milliárd forintos beruházással épül meg a harcjárműveket gyártó üzem és 20 hektáros területen tesztpályát is kialakítanak mellé. 2020.09.10 12:18 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Rheinmetallal együttműködve, a gyártóüzemen túl, egy a Lynxek és off road járművek tesztelésére alkalmas tesztkörnyezetet is kialakítanak a ZalaZone járműipari tesztpályán - jelentette be Palkovics László innovációs és technológiai miniszter Zalaegerszegen csütörtökön.



Palkovics László a ZalaZone Járműipari Tesztpályán tartott rendezvényen Benkő Tibor honvédelmi miniszterrel közösen jelentette be, hogy mintegy 60 milliárd forintos beruházással épül meg a harcjárműveket gyártó üzem és 20 hektáros területen tesztpályát is kialakítanak mellé. A termelés 2023-tól indul el, a világ egyik legmodernebb hadiüzeme a beszállítókkal együtt mintegy 500 embert foglalkoztat, és a gyártáson kívül fejlesztéssel is foglalkoznak majd - tette hozzá.



Az innovációs és technológiai miniszter kifejtette: nem ez az első eset, hogy a hagyományos magyar-német együttműködésben egy közös projekt innovációs elemmel is bővül. A zalaegerszegi vegyesvállalat jelentősége ugyanakkor abban van, hogy a magyar haderőfejlesztési program legnagyobb értékű beszerzése révén a Magyar Honvédséget az új üzemben készülő harcjárművekkel látják el.



Palkovics László szerint 2020 első felének tapasztalatai alapján okkal számíthatunk arra, hogy a német vállalatok az eddigieknél is jobban keresik a közép-európai lehetőségeket. A német világmárkák a beszerzési láncok lerövidítése érdekében szorosabbra fűzhetik magyarországi kapcsolataikat, a Rheinmetall megjelenése is az Audi, a BMW, a Mercedes és egyéb beszállítók jelentős márkáinak sorát gyarapítja.



A magyar kormány határozott szándéka a gazdasági növekedés helyreállítása érdekében és mellett, hogy a szektor új beruházásai folyamatosan növeljék a kutatás-fejlesztési kapacitások szintjét, az új gyártókapacitásokban pedig egyre nagyobb hányadot tegyenek ki a legújabb, csúcstechnológiai műszaki megoldások - fogalmazott a miniszter.



Hozzáfűzte, hogy a páratlan adottságokkal rendelkező ZalaZone mellett nemzetközi szinten is jelentős ipari-innovációs bázis épül, ami bővíti a tesztpálya szolgáltatási kínálatát, erősíti a hazai ipart és a magyar vállalkozások beszállítási lehetőségeit. Zalaegerszeg és a térség a magyar gazdaság talpraállításának motorja lehet.



Benkő Tibor honvédelmi miniszter arról beszélt, hogy a biztonsági helyzet és környezet rendkívül gyorsan, élesen, sokszor kiszámíthatatlanul változik, a kormánynak és a katonáknak látniuk kell, hogy milyen feladat és felelősség hárul rájuk Magyarország és a magyar emberek békéjének megóvása érdekében. Az elmúlt évtizedekben a környezetünkben kialakult helyzet rendkívül sok kihívást rejt, ezért felkészültnek kell lenni, a honvédelmi és haderőfejlesztési program ezt a célt szolgálja.

A program nemcsak a technikai eszközök megvásárlásáról szól, hanem a hadiipar megteremtéséről, a kutatás-fejlesztés, a foglalkoztatás biztosításáról is. A harcjárművek beszerzésével 17 éves lemaradást pótolnak a magyar katonák, mert a honvédségnek 2003-ig voltak páncélozott szállító harcjárművei, de azokat akkor kivonták az önjáró lövegekkel együtt, most ezt kell újra megteremteni.



Maróth Gáspár, a Miniszterelnökség védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztosa arra emlékeztetett, hogy éppen száz éve hozták létre Magyarországon a haditechnikai intézetet, de a második világháború, majd a rendszerváltás után a hadiipari kutatás padlóra került.



Hozzátette, hogy a szomszédos országokban is magasabb volt a hadiipar fejlettségi szintje, de sikerült a világban olyan partnereket találni, amelyekkel megteremtették a feltételeket. A Zalaegerszegre került harcjárműgyártásért is több ország állt sorba - sokkal nagyobb reményekkel, mint mi - végül a nemzetközi ipar számára is mértékadó beruházás itt valósulhat meg.



Nem ez az első hadiipari gyár az országban, a versenytársak szerint is hasonlóan magas szintű a Kiskunfélegyházán elindított fegyvergyártás. További tervek is vannak, a hadiipar vonzza magával az egyéb kutatási-fejlesztési területeket, más iparágak is számtalan technológiai fejlesztést innen vesznek át - jelezte a kormánybiztos.



Armin Papperger, a Rehintemall AG igazgatótanácsának elnöke arról beszélt, hogy Magyarországon rendkívül magas színvonalú munkakörülményeket tapasztaltak, és rendkívül szoros és pontos együttműködést a kormányzat és az ipari szereplők között. A zalaegerszegi gyárral Magyarország nagyon erős taggá válik a NATO-ban, a világ legfejlettebb technológiája kerül ide.



A Rheinmetallnak Zalában épül fel a 142. gyártóüzeme, ami a védelmi iparban a legkorszerűbb lesz. Olyan elektronikákat tartalmazó platformokat gyártanak, amelyekben meghatározó a mesterséges intelligencia, a digitális és a robottechnika - fogalmazott a német cégvezető.



Vigh László, a térség országgyűlési képviselője (Fidesz), a 45 milliárd forintból épülő tesztpálya miniszteri biztosaként elmondta, a ZalaZone jelenleg mintegy 70 százalékos készültségen áll. Még folyik a máshol nem létező okosváros építése 18 hektáros területen, teljes városi környezetet imitálva, valamint a 1,5 kilométer hosszú autópálya-szakasz és a hozzá vezető összekötő utak kivitelezése.



Balaicz Zoltán polgármester (Fidesz-KDNP) felidézte, hogy Zalaegerszeg a török kor óta nagy múlttal rendelkező katonaváros, de a modern hadiipari fejlesztés még inkább büszkévé teszi erre a múltra. A rendszerváltás utáni gazdasági átalakulás közepette megerősödött a városban a gépipar, az informatika, az elektronika az oktatással és az infrastruktúrafejlesztéssel együtt, ebben az innovációs környezetben pedig a legfontosabb elem a ZalaZone, ahol a hadiipari fejlesztés is megvalósul.