Emmi: megalakult a Szoptatást Támogató Nemzeti Bizottság

2020.09.07 18:42 MTI

Megalakult a Szoptatást Támogató Nemzeti Bizottság, amelynek célja, hogy emelkedjen Magyarországon az anyatejjel táplált csecsemők száma - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) hétfőn az MTI-vel.



Azt írták: a bizottság Horváth Ildikó egészségügyért felelős államtitkár és Beneda Attila családpolitikáért felelős helyettes államtitkár jelenlétében alakult meg.



A közlemény idézte Horváth Ildikót, aki szerint a születést követő első hat hónapban a kizárólagos anyatejes táplálás az újszülött egészségének alapja, egész életét meghatározza és az anya-gyermek közötti minél szorosabb kötődést jelenti. Idézték a családpolitikáért felelős helyettes államtitkárt is, aki szerint az anyával kialakított közvetlen kapcsolat különleges fontos az anyatejes gyermekek egészségesebb fejlődése, egyes betegségek kialakulásának megelőzése és a gyermek nyugodt pszichológiai fejlődésére kifejtett hatása miatt.



A szoptatást támogató bizottság az Egészségügyi Világszervezet és az Egyesült Nemzetek Szervezete Gyermekalapjának ajánlása alapján, elsősorban az egészségügyért felelős miniszter tanácsadó, javaslattevő és döntés-előkészítő testületeként működik majd.



A kormány felkérésére a bizottság tagjai között vannak az anyatejes tápláláshoz és a szoptatástámogatáshoz kapcsolódó szakterületeken működő szakmai és civil szervezetek által delegált elismert szakértők, orvosok, védőnők, pszichológusok, szoptatási tanácsadók. A bizottság 25 taggal kezdi meg munkáját, a testületet négy évig Gárdos László neonatológus, gasztroenterológus, a Magyar Gyermekorvosok Társaságának elnöke vezeti.



A szakemberek célja olyan egységes szemléletet közvetítő, támogató, felvilágosító környezet kialakítása, ahol az anya döntése alapján érvényesül a kizárólagos szoptatás a csecsemő 6 hónapos koráig, majd folytatódhat akár 2 éves korig vagy azon túl is - tudatta az Emmi.



A közleményben emlékeztettek: néhány évvel ezelőtt a szoptatási arány volt az az egészségügyi mutató, amely tekintetében Magyarország nemcsak Európában, hanem világviszonylatban is az élvonalba tartozott.