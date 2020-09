Koronavírus

Kormányszóvivő: folyamatosan figyelik az óvodák, iskolák adatait

A kormány, az operatív törzs és a járványügyi hatóság folyamatosan figyeli a vírushelyzetet, kiemelten az óvodák, iskolák adatait és ha kell, azonnal intézkednek - mondta Szentkirályi Alexandra vasárnap este a Facebook-oldalán közzétett videóban.



A kormányszóvivő hangsúlyozta: a kormány célja, hogy a járvány elleni védekezés fenntartása mellett a mindennapi életet korlátozó intézkedéseket elkerülje, a magyar emberek egészségét és munkahelyét megvédje.



Több mint egymillió gyermek és szüleik számára kezdődött meg az új tanév. A digitális oktatás lehetőségként adott, mégis közösen örültünk, hogy a megszokott rendben indulhatott el a tanév - fogalmazott Szentkirályi Alexandra.



Mint mondta, az iskolákat külön járványügyi protokoll segíti abban, hogy minél hatékonyabb biztonsági intézkedéseket hozzanak a vírus ellen. Ezek között említette, hogy a bejáratoknál kézfertőtlenítőt kell kihelyezni, a távolságtartási szabályok betartása érdekében törekedni kell a tanulók minél szellősebb elhelyezésére és kerülni kell az osztályok keveredését, például a csengetési rend módosításával. Gondoskodni kell a rendszeres szellőztetésről és a többi között a padok, sporteszközök, mosdók folyamatos fertőtlenítéséről.



Kitért arra, hogy a beteg gyerekeket azonnal el kell különíteni az iskolában és a kollégiumban is. Hiányzásuk a hatósági karantén idején igazoltnak minősül.



Jelenleg az oktatás normál rend szerint zajlik, de ha egy-egy intézményben átmenetileg mégis el kell rendelni a digitális munkarendet, most is biztosítani kell a gyermekfelügyeletet, hogy ezzel segítsék a szülőket - hívta fel a figyelmet a kormányszóvivő.



A gyermekek és a szülők érdeke is, hogy az iskolák működése zavartalan legyen - emelte ki Szentkirályi Alexandra.



A kormányszóvivő megköszönte az együttműködést és az elmúlt hónapok helytállását a diákoknak, a pedagógusoknak és a szülőknek.