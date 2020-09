Járvány

Koronavírusos a pannonhalmi gimnázium egyik végzős diákja

Pozitív lett egy diák koronavírus-tesztje a Pannonhalmi Bencés Gimnázium végzős évfolyamában - írja a Magyar Kurír katolikus portál. Azután, hogy a fertőzésre fény derült, önkéntes karanténba vonult az egész évfolyam, a diákok most a kollégium elkülönített tetőtéri szobáiban várják, hogy hétfőn és szerdán teszteljék őket.



"A Pannonhalmi Bencés Gimnázium végzős évfolyamában egy diák pozitív koronavírus tesztet produkált. A folyamatos bentlakásos rendszerben működő iskola éppen a hasonló esetek kezelésére és a fertőzés tovább terjedésének megakadályozására, járványügyi szakértőkkel egyeztetve még a nyár folyamán kidolgozott egy védekezési protokollt. Ennek értelmében az egész végzős évfolyam (egy kohorsz) a kollégium elkülönített tetőtéri szobáiban, önkéntes karanténban várja a hétfői és szerdai csoportos tesztelést, a diákokkal szoros kontaktusba került prefektusok (kollégiumi nevelőtanárok) szintén. Az esetről és az eljárási protokollról értesítették valamennyi diák szüleit.



Ez a bentlakásos egyházi iskola sajátos adottságai révén védett és jól védhető oktatási intézmény, mivel épületét tekintve elkülönülten, biztonsági szolgálattal védett világörökségi helyszín területén működik, egykapus beléptetési rendszerrel óvva a bentlakó diákokat, tanárokat, szerzeteseket egyaránt.



A bencés gimnázium a Kárpát-medence egész területéről iskoláz be diákokat. A határokon túlról érkezett tanulók két negatív teszt után költözhettek be és kezdhették meg tanulmányaikat" - írta közleményében a Pannonhalmi Főapátság.