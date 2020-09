Koronavírus

Az új fertőzöttek száma 459-cel nőtt, egy beteg meghalt

459-cel nőtt az új fertőzöttek száma, egy 82 éves, krónikus beteg elhunyt - közölte a koronavirus.gov.hu pénteken.



A kormányzati portálon azt írták: ezzel 7382-re nőtt a Magyarországon eddig azonosított fertőzöttek száma, az elhunytaké pedig 621-re emelkedett. Az aktív fertőzöttek száma 2817, 3944-en pedig már meggyógyultak.



Az aktív fertőzöttek 44 százaléka, az elhunytak 60 százaléka, a gyógyultak 42 százaléka budapesti.



Kórházban 120 koronavírusos beteget ápolnak, közülük nyolcan vannak lélegeztetőgépen.



Az adatokból látszik - írták -, hogy a fertőzöttek száma ismét emelkedik, ezért nagyon fontos továbbra is a fegyelmezettség, a beutazási korlátozások és az általános higiénés szabályok betartása. Jelezték, hogy a kormány a pénteki ülésén ismét értékeli a járványügyi helyzetet.



A közösségi terjedés megfékezése érdekében továbbra is kerülni kell azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak, lehetőleg tartsuk a szociális távolságot, gyakran és alaposan mossunk kezet, a maszkot viseljük az üzletekben és a tömegközlekedési eszközökön - hívták fel a figyelmet. A hatósági házi karantént szigorúan be kell tartani, és akinek tünetei vannak, az ne menjen közösségbe, hanem maradjon otthon és telefonon értesítse háziorvosát - tették hozzá.



Az oldal térképe alapján eddig Budapesten (3262) és Pest megyében (1054) regisztrálták a legtöbb fertőzöttet. Ezt követi Fejér (463), Komárom-Esztergom (352), Zala (302), Hajdú-Bihar (254.). A fertőzésben legkevésbé érintett megye Békés (33).

Forrás: koronavirus.gov.hu