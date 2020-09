Egészségügy

Kásler: újabb sugárterápiás gépet kapott az Uzsoki utcai Kórház

A daganatos betegek sugárterápiás kezelésének 40-45 százalékát a központi régióban végzik, egyharmadát az Uzsokiban, kétharmadát az Országos Onkológiai Intézetben. 2020.09.01 12:08 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Ötszázmillió forint értékben újabb sugárterápiás berendezést kapott az Uzsoki utcai Kórház az Egészséges Budapest Program keretében - jelentette be az emberi erőforrások minisztere keddi sajtótájékoztatóján.



Kásler Miklós elmondta, a többfotonos lineáris gyorsító üzembe helyezéséhez kapcsolódóan 165 millió forintból megtörtént a fogadóhelyiség teljes felújítása is a sugárvédelmi építészeti előírásoknak megfelelően.



A miniszter hozzátette: a daganatos betegek sugárterápiás kezelésének 40-45 százalékát a központi régióban végzik, egyharmadát az Uzsokiban, kétharmadát az Országos Onkológiai Intézetben. Előbbi intézményt Kásler Miklós a sugárterápia egyik fellegvárának nevezve azt mondta, ezzel az újabb berendezéssel olyan kapacitás jött létre, amely nemcsak a központi régió betegeit képes ellátni. Kásler Miklós kitért arra, hogy a daganatos betegségek diagnosztikája és kezelése rendkívül összetett, komoly szervezettséget és komplex együttműködést igényel az egészségügy legkülönbözőbb szakterületei között.



Felidézte, hogy 1994-ben az Országos Onkológiai Intézet az európai országok közül elsőként állította össze a rosszindulatú daganatok korai felismerésére, diagnózisára és kezelésére vonatkozó onkoterápiás protokollt.



A miniszter hozzátette: az elmúlt években kialakították az onkológiai ellátórendszert; egy nemzeti intézettel, négy regionális centrummal és a megyei kórházak onkológiai ellátásával. Így a megyei kórházak szintjén áll rendelkezésre a három legfontosabb diagnosztikai lehetőség, de a terápiás lehetőségek nagy része is.



Ez a struktúra teszi lehetővé, hogy a lehetőségekhez képest a legrövidebb időn belül jussanak az orvosok a diagnózishoz és elkezdődhessen a beteg kezelése - hangoztatta.



Kásler Miklós beszélt arról is, hogy a magyar eszközpark korszerű, és jelentős beruházásokkal az ország egész területén lecserélték a besugárzó központok elavult vagy a közeljövőben elavulttá váló gépeit.