Beállt az ellenzék Bíró László mögé

Bár saját pártom, a Jobbik Magyarországért Mozgalom nem indulhat el ezen a választáson, a többi ellenzéki párt kitart mellettem. Ennek megfelelően ma reggel nyolckor átvettem az ajánlóíveket, és megkezdtük az aláírások gyűjtését" – írta Bíró László Facebook-posztjában. Bíró jobbikosként való indulását a Kúria is elutasította, így az október 11-i Borsod 6-os időközi országgyűlési választáson ellenzéki jelölt lesz. Már át is vette az aláírásgyűjtéshez szükséges íveket.



A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 6. számú, a megye délkeleti részét lefedő, tiszaújvárosi székhelyű egyéni választókerületben október 11-én tartanak időközi választást, a helyi választók a júliusban, motorbalesetben elhunyt Koncz Ferenc (Fidesz) utódjáról dönthetnek majd.



A tiszaújvárosi országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság (oevb) augusztus 18-án vette nyilvántartásba jelölőszervezetként több más párt mellett a Jobbik Magyarországért Mozgalmat is. A Fidesz azonban jogorvoslati kérelmet nyújtott be, arra hivatkozva, hogy a szervezet nyilvántartásba vételi kérelmét nem a képviseletre jogosult személy nyújtotta be.