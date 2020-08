Járvány

Koronavírusos a Thália egyik színésze, lezárták a színházat

A mai napon lezárták a Thália Színházat, miután a színház egyik művészének koronavírus-tesztje pozitív lett. Nagy valószínűséggel elmarad a Gyilkosság az Orient Expressen című darab premierje (amit éppen most próbálnak), illetve bizonytalan ideig a többi előadás is - írja az Mfor.hu.



Nemrég a Vígszínházban is hasonló eset történt: ott az egyik fiatal művész koronavírustesztje lett pozitív, ezért szeptember 4-ig elhalasztották az előadásokat.