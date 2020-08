Választás 2022

Tiszaújvárosban nem indulhat a jobbikos jelölt - a Fidesz megfellebbezte - videó

Az ellenzék közös jelöltje lehet nem indulhat, mert a bíróságnak 7 hónap kevés volt, hogy átvezesse a birosag.hu-ra Jakab elnökként való bejegyzését. 2020.08.22 14:03 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A fellebbezési határidő lejárta előtt pár perccel a Fidesz megfellebbezte, hogy Bíró László az ellenzék közös jelöltjeként elindulhasson az időközi országgyűlési választáson Borsod 6-os választókörzetében - közölte Jakab Péter, a Jobbik elnöke. Bíró László így egyelőre nem kezdheti meg kampányát a tiszaújvárosi körzetben a Fidesz jelöltjével, az elhunyt Koncz Ferenc lányával szemben.

A Fidesz azzal indokolta lépését, hogy jelenleg formálisan még nem Jakab Péter a Jobbik elnöke. Jakabot ugyan január 25-én megválasztották, a bíróságnak azonban 7 hónap is kevés volt ahhoz, hogy ezt átvezesse a birosag.hu-ra, hiába kapta meg Jakaba az elnökként való bejegyzéséről szóló végzést július 9-én.



Jakab Péter pártelnök közleményében azt írja: a Fidesznél összeültek, és kitalálták, hogy a jobbikos Bíró László így nem indulhat el összellenzéki jelöltként az időközi országgyűlési választáson. "Ezzel a lépéssel Orbán Viktor és a Fidesz végleg megérkezett a keleti diktátorok szintjére, oda, ahol az ellenzéket adminisztratív eszközökkel próbálják meg eltiltani a választáson való részvételtől. Borsodban most ez történik".



A jobbikos képviselő szerint a hatalom fél az ellenzéki összefogástól, ezért szintet léptek. "Tudják, hogy itt már nem elég elcsalni a választást, nem elég szavazatot vásárolni, fenyegetni, lejáratni. Ezért úgy döntöttek, el sem engedik indulni Bíró Lászlót a választáson. Helyette bevezetik az öröklési rendet, ahol a képviselői szék apáról fiúra - jelen esetben lányra - száll".



A Jobbik azt reméli, hogy a választási bizottság másként fog dönteni, és végül zöld utat adnak Bíró Lászlónak és az ellenzéknek. Jakab szerint "ami most történik Borsodban, azt a fehérorosz Lukasenka is megirigyelhetné".

Mint ismeretes, augusztus 14-én jelentették be, hogy egy tarcali mezőgazdasági vállalkozó, Bíró László lesz a Fidesz kihívója a tiszaújvárosi körzetben, amelynek előző képviselője, Koncz Ferenc július 10-én vesztette életét motorbalesetben. A kormánypártok Koncz Zsófiát, az elhunyt képviselő lányát indítják az őszi időközin. Bíró László 2018-ban a Jobbik színeiben indult Koncz ellen, és 32 százalékot szerzett, míg ellenfele 49 százalékkal győzött; ő a Jobbik Borsod-Abaúj-Zemplén megyei regionális igazgatója.