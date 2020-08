Illegális bevándorlás

Bakondi: több mint kétszáz embercsempészt fogtak már el idén

Több mint kétszáz embercsempészt fogtak el idén eddig Magyarországon, míg tavaly egész évben százötvenet - mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szerda reggel az M1 aktuális csatornán.



Bakondi György közölte: az embercsempészek - többnyire külföldi állampolgárok - tevékenysége egyre kiterjedtebb. Jellemző rájuk az is, hogy általában maguk is migránsok - például szírek vagy afgánok -, akik később bekapcsolódtak az embercsempészésbe.



Hangsúlyozta, a balkáni migrációs útvonal továbbra is aktív, igaz a Görögországba érkezők száma stagnál, viszont a tengeren át Olaszországba érkezőké jelentősen nő. Olaszországba már nemcsak Líbiából, hanem Tunéziából és Algériából is érkeznek.



Az utóbbi időszakban megháromszorozódott a migránsok száma ezen az útvonalon - jelezte Bakondi György.