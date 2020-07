Természetvédelem

Ma van a természetvédelmi őrök napja

Világszerte pénteken ünneplik a természetvédelmi őrök napját és hívják fel a figyelmet munkájuk fontosságára. Magyarországon a természeti értékek és a kulturális örökség megőrzésében töltenek be kiemelkedő szerepet. 2020.07.31 15:24 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A tíz nemzeti park igazgatósághoz tartozó természetvédelmi őrszolgálat jelenleg 253 tagú, mintegy 850 ezer hektár védett természeti terület és kétmillió hektár Natura 2000 terület megóvása érdekében dolgoznak - közölte az Agrárminisztérium pénteken az MTI-vel.



Mint írták, a természetvédelmi őrök feladata sokrétű, nem csupán a védett területek, az ott található növény, állat- és gombafajok megőrzésében van kulcsszerepük, ők biztosítják például az országban nyilvántartott 65 ezer régészeti lelőhely megóvását is. Egy természetvédelmi őr nyolcezer hektáron lát el konkrét szakmai feladatokat.



Részt vesznek zoológiai és botanikai adatgyűjtésben, a védett területek állapotváltozásának felmérésében, segítik az igazgatóságok területkezelési, vagyonkezelési tevékenységét, de bekapcsolódnak a nemzeti parkokban folyó környezeti nevelési munkába is. Évente több ezer bejelentést kapnak bajba került, sérült állatokról - legtöbbször madarakról -, amelyek mentésében aktívan részt vesznek - szerepel a kommünikében.



A természetvédelmi őrök tartják a kapcsolatot a helyi lakossággal és a gazdálkodókkal, ennek köszönhető, hogy az esetek többségében sikerül megelőzni a konfliktusokat és a szankciókat.



Az elmúlt években újabb kihívásokkal kellett szembenéznie a természetvédelmi őrzésnek, ilyen például az illegális hulladéklerakás vagy gyújtogatás a védett területeken, védett állatok mérgezése vagy növények engedély nélküli gyűjtése. Egyre gyakrabban kell fellépniük az illegális terepmotorozással és quadozással szemben is.



Magyarország első természetvédelmi őre, Gulyás József 1922-ben kezdte meg munkáját a Kis-Balatonon, az ő nevéhez fűződik a magyar természetvédelem címermadara, a nagy kócsag megmentése. Az első természetvédelmi őrszolgálat 1972-ben jött létre a Hortobágyi Nemzeti Park alapításával.