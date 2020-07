Ítélet

Jogerősen 15 évet kapott a sólyi gyermekgyilkos

A fiút aljas indokból, különös kegyetlenséggel, tizennegyedik életévét be nem töltött és védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettében mondták ki bűnösnek. 2020.07.02 12:10 MTI

Jogerősen 15 év szabadságvesztésre ítélte a Győri Ítélőtábla csütörtökön azt a fiatalkorú fiút, aki 2018 májusában megölt egy nyolcéves kislányt Sóly határában - közölte a táblabíróság szóvivője az MTI-vel.



A fiút aljas indokból, különös kegyetlenséggel, tizennegyedik életévét be nem töltött és védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettében mondták ki bűnösnek.



Ferenczy Tamás szóvivő elmondta: a másodfokon eljáró Győri Ítélőtábla a zárt ülésen meghozott határozattal helybenhagyta az első fokon eljáró Veszprémi Törvényszék ez év februári ítéletét, amely a fiatalkorúakkal szemben maximálisan kiszabható időtartamú büntetést szabott ki.



A vádirati tényállás szerint a fiatalkorú a sólyi futballpályán ismerte meg a 8 éves kislányt és bátyját. Többször találkoztak, a vádlottban vonzalom alakult ki a kislány iránt. 2018. május 18-án késő délután a fiú elcsalta a lakóhelyéről a kislányt játszani az úgynevezett papírmalom romjaihoz.



A kislány ott azt mondta a fiúnak, hogy a barátja tetszik neki, és az ő felesége lesz. Emiatt a fiú mérges lett, és elhatározta, hogy megöli a kislányt.



A helyszínen talált fonott kötéllel bűvésztrükkre hivatkozva hátrakötötte a lány kezeit, majd a patakhoz vitte, ahol többször a víz alá nyomta. Ettől a kislány elkábult. A sértettet ezután a partra húzta, egy kővel többször fejbe ütötte, továbbá megszúrta a fejét és a halántékát egy éles-hegyes eszközzel, feltehetőleg késsel. Az eszméletlen, de még életben lévő kislányt végül levetkőztette, visszahúzta a patakba, hínárfonatot kötött rá, és a sorsára hagyva elment.



A gyermek halálának közvetlen oka vízbefulladás volt.



Az elsőfokú ítélet ellen a vádlott és védője a büntetés enyhítéséért fellebbezett, arra hivatkozva, hogy nem vették kellő súllyal figyelembe az enyhítő körülményeket, így a vádlott beismerő vallomását, a hátrányos személyiségszerkezetét, életkörülményeit, és azt, hogy megbánta a tettét.



A Győri Ítélőtábla indoklása szerint azonban a fellebbezésben felhozott enyhítő körülmények eltörpülnek a súlyosbító körülmények mellett. Bár az előre kiterveltség nem volt megállapítható, a négyszeresen is súlyosabban minősülő emberölés esetén nem volt helye a büntetés enyhítésének.



Az ítélőtábla figyelembe vette azt is, hogy a vádlott a cselekményét kitartó szándékkal mindaddig folytatta, amíg a kislány életét ki nem oltotta - mondta a szóvivő.