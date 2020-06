Koronavírus-járvány

Koronavírusos volt a 100 évesen elhunyt Bálint György

"Sajnos igaz, kár lenne tagadni. Gyurka koronavírus-fertőzött volt" – mondta a Blikknek Bálint György özvegyének egy közeli hozzátartozója. Az ország által Bálint gazdaként megismert szakember 100 évesen hunyt el egy héttel ezelőtt. A következő napon a hivatalos kormányzati tájékoztató portálon, a koronavirus.gov.hu-n megjelent egy hír egy 100 éves, koronavírus-fertőzött férfi haláláról, ám nevet nem közöltek.



"Szegény gyászoló felesége karanténban van, a gyerekei sem lehetnek mellette a nehéz pillanatokban. Összetört, nem képes semmit mondani. Egyelőre egészséges, rajta is elvégezték a tesztet, ami negatív lett. Egy hete vasárnap halt meg Gyuri bácsi, a feleségével pedig csak másnap közölték: az elhunyt a kistarcsai kórházban elvégzett utolsó koronavírus-teszteredménye pozitív lett, ő pedig karanténköteles emiatt." - nyilatkozta a hozzátartozó a lapnak.



A rokon elmondta: négy napig a siófoki kórházban kezelték Bálint gazdát, a harmadikon csináltak koronavírustesztet, amely negatív lett. Ezután került a főváros közeli intézménybe, ahol pár nap után szintén volt egy negatív teszteredménye. Ám a kétoldali tüdőgyulladás miatt újabbat csináltak, ami már kimutatta a vírust, de mire az eredmény elkészült, a beteg elhunyt, vagyis néhány nappal korábban fertőződhetett meg. Ez akár azt is jelentheti, hogy a kórházban kaphatta el.



Bálint György mellett ott volt a felesége, aki a Blikknek múlt héten elmondta, még el tudtak búcsúzni párjától. Ekkor még maga sem tudta, hogy másnap értesítik: karanténba kerül, mert elhunyt férje koronavírus-fertőzött volt.



A család értetlenül áll a helyzet előtt, hiszen Gyuri bácsi a vírusveszély első perceitől kórházba szállításáig önkéntes karanténban élt, kora miatt vigyázott rá a família.



Erről a Blikknek márciusban Bálint gazda nyilatkozott. Tele volt energiával, naponta a számítógépéhez ülve válaszolt a levelekre, és metszette kertjében a szőlőt. "Az utcára sem engednek a szeretteim, az unokámtól és a dédunokáimtól is el vagyok tiltva. Telefonon beszélünk csak, így adjuk le a bevásárlólistát is. A fiúk mindent beszereznek, ami kell, aztán a kerítésre akasztják a szatyrokat. Nehezen bírom a bezártságot, de azt hiszem, szükséges a korom miatt" – mondta akkor Bálint György.